Cháy nhà trong lúc bố mẹ đi vắng, 2 bé gái sinh năm 2017 và 2018 ngạt khói tử vong thương tâm

Khuya 4/1/2026, Công an phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 tiến hành khám nghiệm trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 02 người tử vong tại Khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 người tử vong tại số 51, đường Nguyễn Văn Lộc, Khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ cùng ngày, người dân phát hiện có khói đen trong nhà số 51, đường Nguyễn Văn Lộc, Khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây nên tiến hành tri hô và báo cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mỹ Phước Tây khẩn trương phối hợp người dân tiến hành phá cửa, dập lửa thì phát hiện 2 bé gái sinh năm 2017 và 2018 nằm bất động ở trong phòng ngủ và phía cửa thoát hiểm phía sau nên nhanh chóng đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu nhưng cả 2 đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy 2 bé gái tử vong do ngạt khói.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hai nạn nhân là con của vợ chồng anh T.T.Đ., một tiểu thương chuyên mua bán các mặt hàng nông sản. Hàng ngày, vợ chồng anh Đ. thường đến chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM) để lấy nông sản về bán tại chợ Cai Lậy, để hai con gái ở nhà.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu đánh giá vụ cháy có khả năng do chập điện ở vị trí máy quạt treo tường trong phòng ngủ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.