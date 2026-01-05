Bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Công Huy sinh năm 1987

Ngày 4/1, Công an xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết, trước đó đơn vị nhận được tin báo của chị Trần Thị N. (sinh năm 1987, xã Hạ Hòa) về việc bị chồng là Nguyễn Công Huy (sinh năm 1984) dùng súng tự chế đe dọa gây thương tích.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người dân, Công an xã Hạ Hòa đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Huy; thu giữ 1 khẩu súng tự chế (loại súng hơi nén), 326 viên đạn, 1 máy nén hơi và đưa đối tượng về trụ sở Công an xã để làm việc.

Đối tượng Nguyễn Công Huy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Hạ Hoà).

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ 2 khối hộp và 2 vật trụ hình tròn là pháo hoa nổ, tổng trọng lượng 4,674 kg.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Công Huy khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã có hành vi đe dọa gây thương tích cho vợ; số pháo hoa nổ trên được tàng trữ nhằm mục đích sử dụng.

Kết quả trưng cầu giám định xác định: khẩu súng tự chế trên là vũ khí quân dụng; 326 viên đạn thu giữ là đạn quân dụng; số pháo hoa nổ là hàng cấm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Huy về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.