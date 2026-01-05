Tường trình của nữ hướng dẫn viên ở Lam Kinh nói về nhà Tây Sơn

Ngày 5-1, thông tin từ Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết đã làm rõ đoạn clip đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook; TikTok) liên quan tới nữ hướng dẫn viên tại di tích Lam Kinh, trong quá trình thuyết minh đã nhắc tới nhà Tây Sơn và đã họp xử lý vụ việc.

Nữ hướng dẫn viên thừa nhận sai sót do lỗi diễn đạt sai khi nói về nhà Tây Sơn chứ không phải là quan điểm cá nhân hay sự thiếu tôn trọng đối với triều đại Tây Sơn. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã đình chỉ công tác thuyết minh đối với hướng dẫn viên, đồng thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác thuyết minh tại các điểm du lịch do đơn vị quản lý.

Tường trình về thông tin nhắc sai về nhà Tây Sơn, nữ hướng dẫn viên cho biết tháng 4-2024, trong khi thuyết minh về lịch sử khu di tích Lam Kinh và những biến cố liên quan, do một phút thiếu tập trung và áp lực từ việc muốn truyền tải quá nhiều thông tin trong thời gian ngắn, nên chị đã nói vấp và có một sự nhầm lẫn vô cùng đáng tiếc về mặt ngôn ngữ.

Theo nữ hướng dẫn viên, nội dung đúng chị muốn diễn đạt là một bộ phận kiêu binh, quá khích của quân Tây Sơn đã có hành động đốt phá Lam Kinh, nhưng chị đã nói vấp và nhầm thành "phản động Tây Sơn".

"Tôi xin khẳng định đây là một lỗi diễn đạt sai trong lúc trình bày, không phải là quan điểm cá nhân hay sự thiếu tôn trọng đối với triều đại Tây Sơn - một triều đại có công lao to lớn trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc"- nữ hướng dẫn viên khẳng định.

Nữ hướng dẫn viên cũng cho biết bản thân nhận thức sâu sắc rằng phát ngôn của mình gây ra sự hiểu nhầm lớn, làm sai lệch bản chất lịch sử và gây bức xúc cho nhiều người. Đồng thời, xin tiếp thu toàn bộ những góp ý và phê bình.

Các công trình kiến trúc tại Lam Kinh đã được phục dựng. Ảnh: Tuấn Minh

"Tôi xin cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong từng lời nói, kiểm soát chặt chẽ nội dung thuyết minh trong tương lai. Tôi hứa sẽ trau dồi, học tập kỹ lưỡng hơn về kiến thức lịch sử để không lặp lại sai lầm tương tự"- nữ hướng dẫn viên nói.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook và TikTok có lan truyền đoạn clip được du khách ghi lại trong Chính điện Lam Kinh. Đáng chú ý, trong đoạn clip, nữ hướng dẫn viên khi thuyết minh về công trình Chính điện Lam Kinh đã nhắc tới nhà Tây Sơn có nội dung sai lệch, không đúng như trong nội dung được duyệt.

Sau đó, nội dung này đã tạo ra tranh cãi, phản ứng gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc cho xác minh, làm rõ sự việc và nhận định, đây là sự cố, rủi ro nghề nghiệp, đồng thời sẽ chấn chỉnh lại công tác thuyết minh để tránh những sự cố không đáng có.