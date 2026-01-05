CLIP: Truy tìm nghi phạm giết em vợ, dìm dưới ao

Cao Nguyên, Theo nld.com.vn 10:33 05/01/2026
Lực lượng chức năng và người dân đã trắng đêm truy tìm nghi phạm dùng đá tấn công em vợ rồi dìm xuống ao nước

Sáng 5-1, một lãnh đạo UBND xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan công an đang điều tra 1 vụ giết người.

Lực lượng chức năng và người dân truy tìm nghi phạm giết người trong đêm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 4-1, người dân phát hiện 1 thi thể nên trình báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân là anh Y.B.N. (SN 1986, ngụ buôn Mblớt, xã Ea Na). 

Anh Y.B.N. nghi bị anh rể là Y.L.E. (SN 1986, ngụ cùng buôn) dùng đá tấn công và dìm dưới ao khiến em tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm đã nhanh chóng bỏ trốn.

Đêm 4-1, rạng sáng 5-1, lực lượng chức năng và người dân tổ chức truy tìm nhưng hiện chưa tìm được nghi phạm.

