Mưa dông trái mùa, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, ngày 6/1, thời tiết TP.HCM từ sáng đến trưa nhiều mây, âm u, mây tầng thấp bao phủ làm giảm tầm nhìn, có thời điểm xuất hiện mù nhẹ. Đến khoảng 14h, mưa bắt đầu xuất hiện trên diện rộng, một số nơi kèm dông.
Cơn mưa lớn kéo dài đến khoảng 16h khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ngập sâu.
Tại khu vực xung quanh khu đô thị Mizuki Flora, xã Bình Hưng (TP.HCM), mưa lớn khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước, hàng loạt phương tiện chết máy, giao thông tê liệt cục bộ. Mực nước ngập có nơi vượt quá bánh xe máy, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
Đoạn đường quanh khu đô thị này ngập sâu làm nhiều xe chết máy.
Đáng chú ý, thời điểm mưa lớn trùng với giờ tan tầm khiến sinh hoạt, đi lại của người dân bị ảnh hưởng.
Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm trong khu đô thị này, hàng trăm học sinh gặp khó khi ra về. Nhiều em cố gắng đạp xe qua đoạn đường ngập nhưng bị sóng nước do ô tô chạy qua tạo thành, khiến xe chao đảo, có trường hợp té ngã giữa đường.
Chị Tô Ngọc Hằng (ngụ xã Bình Hưng) cho biết, khu vực này thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường. “Người dân đã quá quen với cảnh nước dâng khi triều cường đạt đỉnh, nhưng lần này mưa trái mùa với lượng lớn nên không kịp trở tay”, chị Hằng chia sẻ.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, không chỉ tại TP.HCM, mưa trái mùa trong ngày 6/1 còn xuất hiện ở nhiều tỉnh miền Tây. Trong khoảng thời gian từ 7h đến 14h, mưa rào xảy ra rải rác, ghi nhận lượng mưa đáng kể tại một số nơi như Vĩnh Hòa Hưng (An Giang) 14,6mm, Gò Quao (An Giang) 10,4mm, Tiên Thủy (Vĩnh Long) 9,4mm.
Theo dự báo, mưa còn có thể tiếp diễn trong những giờ tới, kéo dài đến tối cùng ngày, tập trung nhiều hơn ở khu vực ven biển phía Đông và một số điểm tại miền Tây.
Lý giải nguyên nhân thời tiết bất thường này, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, mưa trái mùa xuất hiện do tác động đồng thời của nhiều hình thế khí tượng. Trong đó, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ lấn nhẹ về phía Tây, gây nhiễu động gió Đông hoạt động yếu.
Cùng lúc, rìa phía bắc của rãnh áp thấp xích đạo với trục khoảng 4 - 6 độ vĩ Bắc tác động lên khu vực Nam Bộ, hình thành vùng hội tụ ẩm. Các yếu tố này làm độ ẩm không khí tăng cao, kết hợp không khí lạnh từ phía Bắc vẫn hoạt động khá mạnh, khiến nhiệt độ giảm, mây tầng thấp phát triển, gây mưa, mù và giảm tầm nhìn.
Trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng của phía nam khối không khí lạnh tăng cường, gây gió Đông Bắc mạnh trên vùng biển Đông Nam Bộ. Do đó, mưa sẽ giảm dần, đêm chỉ còn xuất hiện vài nơi, chủ yếu tại Cà Mau, An Giang và Cần Thơ. Sang ngày 7/1, thời tiết Nam Bộ dự báo ổn định hơn, mưa trái mùa ít xảy ra, ban ngày có nắng gián đoạn.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo, dù mưa giảm, nhưng sáng sớm một số nơi vẫn có thể xuất hiện mù nhẹ, đặc biệt ở khu vực ven sông, kênh rạch. Người dân cần chú ý an toàn khi tham gia giao thông, nhất là vào sáng sớm và ban đêm.