Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/1, không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và các tỉnh Trung Trung Bộ, tiếp tục đi sâu xuống khu vực Nam Trung Bộ.

Hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại; khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C; khu vực Quảng Trị - TP. Huế từ 16-19 độ C.

Không khí lạnh gây mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Trung (Ảnh: Tiền phong).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đêm nay và ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và ngày 4/1

Thời tiết Hà Nội không mưa. Trời rét. Nhiệt độ từ 14-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 13-21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 13-20 độ, có nơi dưới 8 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-33 độ.