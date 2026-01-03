Khách bức xúc vì nồi lẩu gà kém chất lượng có giá 1,2 triệu đồng: Nhà hàng giải thích lý do thiếu đồ

Được chia sẻ trên mạng xã hội, bài đăng của anh Nguyễn Đức Thắng (Hà Nội) về nồi lẩu gà giá cao nhưng chất lượng lại không tương xứng ở Hà Giang (nay thuộc Tuyên Quang) tạo nên những tranh luận trái chiều. Theo chia sẻ thì ngày 1/1, anh Thắng cùng nhóm bạn tới Đồng Văn và chọn một quán ăn có tiếng để thưởng thức món lẩu gà - món được giới thiệu là đặc sản của địa phương.

Nam du khách cho hay trước khi gọi món, nhà hàng chỉ niêm yết giá theo phần ăn, không kèm hình ảnh minh họa, nhân viên cũng không giải thích cụ thể về khẩu phần. Nhóm của anh lựa chọn quán vì cho rằng đây là cơ sở kinh doanh lâu năm tại khu vực Đồng Văn.

Tuy nhiên khi nồi lẩu gà được mang ra, cả nhóm khách đánh giá chất lượng món ăn không tương xứng với mức giá 1,2 triệu đồng. "Tôi khá bất ngờ khi món ăn được dọn ra, đĩa gà ít thịt. Khi tôi hỏi, nhân viên trả lời quanh co, thái độ không phù hợp", anh Thắng trả lời trên VnExpress.

Hình ảnh nồi lẩu của nhóm khách.

Thông tin trên Dân Trí, anh Oanh - chủ nhà hàng trong bài chia sẻ gây xôn xao, xác nhận đoàn khách 6 người có tới quán của anh vào tối 1/1.

Theo chia sẻ của chủ quán thì đơn đặt hàng của khách là nồi lẩu gồm 3kg gà ta. Trong lúc sơ chế, nhân viên chặt gà sống và thấy thiếu một phần do số gà mang tới chưa đủ. Chủ quán có dặn nhân viên chờ bổ sung đủ số lượng rồi mới phục vụ. Tuy nhiên thời điểm đó, lượng khách tới quan khá đông nên nhân viên phục vụ đã không nắm được lưu ý trên nên vẫn mang đồ ăn phục vụ bình thường.

Trong quá trình dùng bữa, khách nhận thấy số lượng gà bị thiếu nhưng không phản ánh trực tiếp với quản lý, chỉ hỏi nhân viên. Do không nắm rõ vụ việc, nhân viên trả lời suất ăn đã phục vụ đủ. Tới lúc thanh toán, nghe phản hồi của khách, chủ quán chủ động trừ cho khách 150.000 đồng.

Anh Oanh cũng giải thích thêm trên Dân Trí, giá gà ta thời điểm lễ Tết là khoảng 200 nghìn đồng/kg (bao gồm công làm), 3kg gà đã là khoảng 300 nghìn đồng. Nồi lẩu còn gồm nhiều loại rau, đậu, mì, nấm (nấm hương rừng, nấm kim châm), xương lợn, củ quả. Phần rau, đậu khách muốn gọi thêm được phục vụ ăn thoải mái. Sau khi giải thích cho khách là thiếu 150 nghìn đồng tiền thịt gà thì quán chỉ thu 1,05 triệu đồng thay vì 1,2 triệu đồng như giá báo ban đầu.

Phó Chủ tịch xã Đồng Văn, Giàng Mí Say trả lời trên VnExpress cho biết rằng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xác minh sự việc. Qua kiểm tra, đoàn yêu cầu nhà hàng bán đúng giá cam kết và niêm yết công khai, đồng thời liên hệ với khách để giải quyết, tránh các thông tin tiêu cực về du lịch địa phương. Sau đó, chủ nhà hàng và du khách đã trao đổi, thống nhất gỡ bài đăng.