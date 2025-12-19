Clip chuột ăn rau trong tủ bánh mì ở Hà Nội khiến người xem rùng mình: Chủ quán giải thích

Mới đây, nhiều người kinh hãi khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một con chuột đang ăn rau để trên khay trong một tủ đựng đồ bán bánh mì. Thời điểm xảy ra sự việc, trong tủ có một khay đựng rau, một chiếc bát, các chai đựng tương ớt, sốt và đặc biệt là bên cạnh, trục thịt xiên vẫn đang được quay.

Đoạn clip được một người quay lại tại cửa hàng bán bánh mì doner kebab trên phố Đường Thành (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nhiều người khi xem đoạn clip đã cảm thấy rùng mình, lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Sẽ ra sao nếu lát sau quán lại cho rau, cho thịt vào bánh mì rồi bán cho khách hàng? Nghĩ thôi mà đã thấy sợ rồi", cư dân mạng đặt câu hỏi.

Con chuột leo vào tủ bánh mì ăn rau trên khay, bên cạnh là xiên thịt quay vẫn đang nướng.

Liên quan đến sự việc trên, chia sẻ trên Tri thức - Znews chiều 18/12, bà Trần Thị Hậu, chủ quán bánh mì cho biết sự việc chuột ăn rau trong tủ bánh mì xảy ra chiều ngày 16/12. Bà Hậu nói, thời điểm xuất hiện con chuột là lúc cửa hàng đã đóng cửa và "không có khách mua bánh".

Sau khi bán hết hàng vào buổi sáng, bà Hậu rời cửa hàng một lúc để đi chợ. Do vội nên bà chưa kịp thu dọn quầy hàng, đến lúc về thì nghe hàng xóm kể rằng có con vật xuất hiện trong tủ.

"Bản thân tôi không trực tiếp chứng kiến nên cũng không rõ thực hư ra sao. Sau khi được nhiều người nhắc nhở, tôi đã rút kinh nghiệm dọn hàng ngay mỗi khi rời đi, để tránh sự việc tương tự", bà Hậu nói thêm.

Chủ quán bị phạt hơn 2 triệu đồng sau đoạn clip con chuột đi lại trên túi bún để trên vỉa hè lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó vào tháng 7/2023, đoạn clip ghi lại hình ảnh một con chuột đi lại trên túi đựng bún để trên vỉa hè tại một quán bún mọc, chân giò ở phường Phương Mai, quận Đống Đa (cũ), Hà Nội cũng từng khiến nhiều người ám ảnh. Thời điểm xảy ra sự việc, chủ quán đang ngồi bên cạnh để làm bún cho khách ăn mà không hề biết tới sự xuất hiện của con chuột.

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, UBND phường Phương Mai (cũ) sau đó đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm đối với bà Nguyễn Thị Ngọc B. (sinh năm 1957) - chủ quán bún.

Bà B. bị xử phạt về các hành vi: Không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định để bày bán thức ăn; thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn; có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay. Tổng mức xử phạt bà B. là 2.250.000 đồng.