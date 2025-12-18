Truy tố chủ tịch công ty sản xuất sữa giả Hiup thu hơn 2.400 tỷ đồng

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền, xảy ra tại Công ty Z Holding, truy tố 18 bị can.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, 3 bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh với vai trò Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, trực tiếp nắm quyền chỉ huy, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Nhóm bị can này đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Bị can La Khắc Minh.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ công bố; cắt giảm công đoạn sản xuất theo hướng bớt/thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Các bị can cũng xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến, sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng; phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỷ đồng.

Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả là hơn 2.400 tỷ đồng. Từ đó, các bị can Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền là gần 150 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể; lập 02 hệ thống sổ sách kế toán.

Từ đó, các đối tượng gây thiệt hại về thuế hơn 1.600 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.