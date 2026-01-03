Xe container cán tử vong người phụ nữ ở TPHCM, tài xế chạy thêm một đoạn mới dừng

Ngày 3-1, Công an xã Đông Thạnh, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đường Bùi Công Trừng.

Hiện trường tai nạn.

Sáng cùng ngày, nam tài xế lái xe đầu kéo container biển số TPHCM chạy trên đường Bùi Công Trừng, hướng đường Hà Huy Giáp đi cầu Võng.

Khi đến khu vực cầu Võng, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ), xe này xảy ra va chạm với xe máy do người đàn ông chở một phụ nữ chạy cùng chiều.

Tai nạn khiến cả hai ngã xuống đường, người phụ nữ bị xe container cán qua tử vong, người đàn ông bị thương.

Đáng chú ý, sau tai nạn, nam tài xế xe container tiếp tục chạy thêm một đoạn dài, chỉ khi người dân chặn lại mới dừng.

Công an xã Đông Thạnh sau đó phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, lấy lời khai tài xế.