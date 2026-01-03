Bắt khẩn cấp người đàn ông "mút chuột", "đá lông nheo" rồi đánh tét trán cô gái

CLIP: Đ.T.N.K.C trao đổi với PV Báo Người Lao Động về vụ việc.



Ngày 3-1, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Bùi Thanh Bình - 37 tuổi, ngụ phường Long Phước - về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện đoạn clip có nội dung một cô gái bị hành hung. Vụ việc xảy ra tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, TPHCM.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phối hợp với Công an phường Long Trường truy xét, đưa Bình về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Bình đã thừa nhận hành vi sai phạm. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 1-1, Bình đi cùng bạn đến quán cà phê nói trên. Tại đây, Bình gây gỗ với Đ.T.N.K.C (17 tuổi) rồi cầm ly uống nước đập vào đầu cô gái, gây thương tích.

Bùi Thanh Bình tại cơ quan công an.

Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, C. cho biết trưa 1-1, cô cùng 3 người bạn vào quán cà phê trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường uống nước.

Bàn của C. và 3 người bạn ngồi bên cạnh bàn Bình đi cùng người phụ nữ. Lúc này, Bình liên tục "mút chuột", "đá lông nheo" với C. khiến cô khó chịu nên đổi chỗ ngồi với bạn.

Một lúc sau, C. cùng bạn đi vệ sinh. Khi cô quay lại, Bình vẫn tiếp tục "mút chuột", "đá lông nheo". C. liền phản ứng, đến hỏi ông ta tại sao lại làm vậy với cô.

Bất ngờ, Bình đứng dậy chửi bới, cầm ly thủy tinh lao đến đập vào đầu C. khiến cô tét trán, chảy nhiều máu. Vết thương khiến C. phải đến bệnh viện khâu 4 mũi.