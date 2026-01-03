Trong 3 ngày, CSGT TPHCM xử lý 6.399 trường hợp vi phạm giao thông

Ngày 3-1, đại diện Phòng CSGT - Công an TPHCM cho biết sẽ tăng cường xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT - Công an TPHCM đo nồng độ cồn.

Trước đó, Phòng CSGT - Công an TPHCM đã chỉ đạo các đội, trạm CSGT chủ động rà soát, xác định các tuyến, địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông; tăng cường bố trí lực lượng tập trung xử lý hành vi vi phạm, nhất là về nồng độ cồn trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Từ ngày 31-12-2025 đến 2-1-2026, lực lượng CSGT TPHCM đã xử lý 6.399 trường hợp vi phạm, trong đó có 2.075 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Phòng CSGT đánh giá đây là những con số đáng báo động, cho thấy sự chủ quan của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, từ đó làm tăng khả năng dẫn đến tai nạn.

Phòng CSGT - Công an TPHCM khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao nhận thức về việc bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng qua việc tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông.