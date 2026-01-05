Khám xét nơi ở, bắt đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Hạnh, thu giữ nhiều con dấu

Ngày 01/01, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1999, trú tại thôn 7 Phượng Lĩnh, xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Hạnh

Trước đó, từ ngày 01/11/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành trinh sát, xác minh các tài khoản Facebook “Hiền Ngô” và Zalo “Ngô Hiền” có biểu hiện rao bán giấy khám sức khỏe giả trên mạng xã hội.

Qua quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã có đủ tài liệu chứng cứ xác định Nguyễn Văn Hạnh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn này.

Tang vật của vụ việc.

Để vận hành đường dây, Hạnh sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, thuê cộng tác viên quảng bá và lợi dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để thực hiện các giao dịch nhận tiền. Sau khi làm giả xong các loại giấy tờ, đối tượng tổ chức vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tiến hành khám xét nơi ở của Hạnh tại thành phố Hà Nội, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều con dấu giả của các bệnh viện lớn, phôi giấy khám sức khỏe, máy in màu, máy tính, điện thoại, sim rác và nhiều vật chứng quan trọng khác liên quan đến hành vi phạm tội.