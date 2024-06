Cặp đôi ngồi nhà ‘sản xuất’ giấy khám sức khoẻ giả của các bệnh viện lớn

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức". Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt và tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Diệu Anh (SN 2003) và Nguyễn Văn Quý (SN 1994) cùng trú Ứng Hòa, Hà Nội về tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Diệu Anh và Nguyễn Văn Quý cùng tang vật. Ảnh: C.A.

Viện KSND quận Tây Hồ đã phê chuẩn lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Diệu Anh và Nguyễn Văn Quý.

Trước đó, ngày 25/6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) để thực hiện kiểm tra hành chính tại căn hộ thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện và thu giữ một số tang vật gồm, 4 dấu tròn in chữ của các bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn, GTVT và Bệnh viện E; 35 dấu vuông in chữ của các chức danh như Giám đốc, Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng Khám sức khỏe; 2 bộ máy tính để bàn; 5 điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan đến sản xuất giấy khám sức khỏe giả mạo của một số bệnh viện tại Hà Nội.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu được đã chứng minh 2 đối tượng trên là người thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tang vật vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt và tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Diệu Anh và Nguyễn Văn Quý.