Nghi phạm giết em rể, giấu xác dưới ao nước khai gì?

Sáng 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Y Liat Enuôl (40 tuổi, ngụ buôn Mblớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Y Liat khai nhận khoảng 20 giờ ngày 4-1, trong lúc đang chơi với mấy cháu nhỏ trong buôn thì ông Y Biung Niê (40 tuổi, em rể của Y Liat) đi nhậu về.

Thấy ông Y Biung đã uống rượu nên Y Liat khuyên về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Y Biung đã chửi bới Y Liat rồi bất ngờ cầm rựa mang theo chém một nhát trúng vào đầu Y Liat.

Bị chém, Y Liat bỏ chạy thì Y Biung cầm rựa đuổi theo.

Khi chạy đến khu vực bờ ao của một hộ dân, Y Liat đứng lại vật lộn với ông Y Biung.

Lúc này, Y Liat dùng tay bóp cổ, đè mạnh phần lưỡi dao rựa vào vùng cổ của ông Y Biung nhiều lần.

Một lúc sau, khi thấy ông Y Biung đã chết, Y Liat kéo nạn nhân xuống ao nước rồi lấy gốc cây và đá hộc đè lên để giấu xác.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, vợ của nạn nhân đi ngang qua, thấy xe máy của chồng để nên đã hô hoán mọi người đi tìm thì phát hiện thi thể Y Biung dưới ao.

Đến khoảng 9 giờ ngày 5-1, lực lượng công an đã bắt được Y Liat khi đang lẩn trốn tại một cánh đồng trong buôn Mblớt.