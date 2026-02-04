VPBank và năng lực kiến tạo thịnh vượng trong hành trình vươn mình ra biển lớn

Bứt phá quy mô số 1 khối tư nhân, hoàn thiện hệ sinh thái cho tăng trưởng dài hạn

Năm 2025, VPBank thiết lập một cột mốc lịch sử khi chính thức xác lập vị thế “quán quân” khối ngân hàng tư nhân với tổng tài sản cán mốc 1,26 triệu tỷ đồng cùng lợi nhuận trước thuế hơn 30.600 tỷ đồng. Giữa bối cảnh ngành ngân hàng đang phải đối mặt với những áp lực bủa vây từ sự cạnh tranh khốc liệt, chi phí vốn biến động và yêu cầu quản trị rủi ro ngày càng khắt khe theo các chuẩn mực quốc tế, những con số này là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức tăng trưởng có kiểm soát, yếu tố then chốt để duy trì "sức bền" và sự ổn định trong dài hạn.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của VPBank đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36,4% so với đầu năm

Thay vì mở rộng dàn trải, VPBank lựa chọn con đường tăng trưởng dựa trên chiều sâu nội lực. Ngân hàng tập trung hoàn thiện mô hình hệ sinh thái tài chính đa mảnh ghép, vận hành theo cấu trúc “đa đỉnh”, trong đó mỗi đơn vị đảm nhiệm một vai trò chiến lược rõ ràng. Ngân hàng mẹ giữ vị trí trung tâm lợi nhuận; mảng bán lẻ và SME trở thành trụ cột tăng trưởng bền vững; FE CREDIT ghi nhận sự phục hồi rõ nét sau quá trình tái cấu trúc; VPBankS giữ vai trò mũi nhọn trên thị trường vốn; trong khi OPES và các mảng tài sản số mở ra dư địa tăng trưởng mới trong bối cảnh tài chính số ngày càng phát triển.

Cách tiếp cận này giúp VPBank phân tán rủi ro, tối ưu nguồn lực và duy trì sự linh hoạt trước các biến động vĩ mô. Quan trọng hơn, hệ sinh thái “đa đỉnh” tạo nền tảng để ngân hàng không phụ thuộc vào một động cơ tăng trưởng duy nhất, từ đó nâng cao khả năng thích ứng và chống chịu trong các chu kỳ kinh tế khác nhau.

Ở góc nhìn dài hạn, việc bứt phá quy mô của VPBank không phải là đích đến cuối cùng, mà là bệ phóng cần thiết để ngân hàng tự tin bước ra khơi xa với một cấu trúc vận hành hoàn chỉnh và tầm nhìn phát triển bền vững.

Kiến tạo giá trị vượt tài chính, nâng tầm trải nghiệm Việt Nam

Song hành cùng những bước tiến thần tốc về kinh doanh, VPBank kiên định theo đuổi chiến lược phát triển dựa trên bốn trụ cột thịnh vượng cốt lõi: Thịnh vượng Tài chính - Thịnh vượng Thể chất - Thịnh vượng Tinh thần - Thịnh vượng Cộng đồng. Trên nền tảng đó, ngân hàng chủ động mở rộng vai trò của mình, vượt ra khỏi định nghĩa của một tổ chức tài chính thuần túy để trở thành một thương hiệu đồng hành cùng đời sống khách hàng.

VPBank đưa các biểu tượng giải trí toàn cầu về Việt Nam, kiến tạo trải nghiệm đỉnh cao cho khách hàng

Trong những năm gần đây, VPBank đã khẳng định vị thế thương hiệu tiên phong khi đưa các biểu tượng văn hóa, giải trí và thể thao tầm cỡ toàn cầu đến với công chúng Việt Nam. Từ những giai điệu bất hủ của Richard Clayderman, Kenny G, sự bùng nổ của Westlife cho đến sức hút từ ông hoàng Kpop G-Dragon hay đội tuyển Esports huyền thoại T1. Những sự kiện mang tầm vóc quốc tế này không chỉ là hoạt động thương hiệu đơn thuần, mà còn kiến tạo nên những không gian trải nghiệm đa lớp. Tại đó, các thế hệ người Việt có cơ hội kết nối, sẻ chia và tiếp cận với các chuẩn mực văn hóa - giải trí đỉnh cao ngay tại quê nhà.

Tài chính với VPBank, không đứng ngoài đời sống xã hội mà trở thành "hạ tầng cho trải nghiệm", góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng sống tinh thần và định vị Việt Nam rõ nét hơn trên bản đồ văn hóa khu vực và thế giới.

Với VPBank, thịnh vượng dài hạn chỉ trọn vẹn khi gắn cùng trách nhiệm bền bỉ với cộng đồng

Bên cạnh đó, VPBank đã sớm xác lập ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) như một trụ cột chiến lược trong hành trình phát triển bền vững. Ngân hàng đã tiên phong công bố Khung Tài chính Bền vững được các tổ chức quốc tế thẩm định, đồng thời ghi dấu ấn là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ban hành Tuyên bố về Quyền con người. Các hoạt động CSR trong lĩnh vực giáo dục, y tế, sinh kế và bảo vệ môi trường được triển khai một cách nhất quán và có chiều sâu. Thay vì những tác động ngắn hạn, VPBank hướng tới việc tạo ra giá trị thặng dư bền vững cho cộng đồng, xây dựng một nền tảng xã hội ổn định để cùng phát triển.

Trong mạch chảy của WeChoice Awards, những nỗ lực đó cho thấy VPBank không chỉ “vươn mình” bằng nội lực tài chính, mà còn bằng khát vọng đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam. Khi tăng trưởng được đặt song song với trách nhiệm xã hội, và tài chính trở thành nền tảng cho thịnh vượng cộng đồng, VPBank đang từng bước định hình hình ảnh một ngân hàng Việt đủ lớn để dẫn dắt, đủ sâu để đi xa và đủ trách nhiệm để tạo ảnh hưởng tích cực lâu dài.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là ngân hàng tư nhân có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam, hoạt động với sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng”. VPBank phát triển theo mô hình hệ sinh thái tài chính hiện đại, gắn tăng trưởng kinh doanh với bốn giá trị cốt lõi: Thịnh vượng tài chính, Thịnh vượng thể chất, Thịnh vượng tinh thần và Thịnh vượng cộng đồng. Song song đó, ngân hàng tiên phong triển khai quản trị ESG, công bố Khung Tài chính Bền vững và dẫn dắt các sáng kiến văn hóa – thể thao – nghệ thuật quy mô quốc tế, góp phần thăng hạng vị thế Việt Nam trên bản đồ trải nghiệm toàn cầu và thúc đẩy phát triển bền vững.