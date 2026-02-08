Triệt phá đường dây nước hoa giả khủng tại TP.HCM: Hơn 10.000 chai tuồn ra thị trường, trị giá tới 10 tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã phát hiện đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm quy mô lớn trên không gian mạng, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động ở nhiều địa điểm trên địa bàn Thành phố.

Lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM kiểm tra kho hàng, thu giữ hàng nghìn chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng.

Thực hiện mệnh lệnh của Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn Thành phố, Phòng PC03 đã xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng buôn bán hàng giả là mỹ phẩm trên không gian mạng.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều Tổ Công tác của Phòng PC03 đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm kinh doanh hàng giả là mỹ phẩm, gồm: Kho hàng nằm trên đường số 8, Phường Linh Xuân do Lê Thị Kim Tuyến làm chủ; Kho hàng nằm trên đường số 21, Phường Thông Tây Hội do Lê Thị Hoài Hiệp làm chủ; Kho hàng nằm trên đường Nguyễn Văn Khối, Phường Thông Tây Hội; Nhà không số đường 53 Phường An Hội Tây do Nguyễn Thị Thúy Hiền làm chủ.

Tang vật là nước hoa giả nhãn hiệu Chanel, Versace, Burberry… được phát hiện tại các kho hàng trên địa bàn TP.HCM.

Kết quả đấu tranh chuyên án đã bắt giữ 04 đối tượng, gồm: Lê Thị Kim Tuyến (Sinh năm: 1990; Quê quán: Phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh); Lê Thị Hoài Hiệp (Sinh năm: 1991; Quê quán: Xã Tây Sơn, Tỉnh Gia Lai); Nguyễn Thị Thúy Hiền (Sinh năm: 1994; Quê quán: Tỉnh Gia Lai); Thái Vĩ Khương (Sinh năm: 1987; Quê quán: Phường Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai), ban đầu xác định từ đầu năm 2025 đến nay các đối tượng đã buôn bán ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng như: Chanel; BVL; Versace; Burberry; Tomford; Dolce & Gabbana… trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến danh tiếng và quyền khai thác thương mại của các chủ sở hữu nhãn hiệu.

Ngoài ra, các sản phẩm mỹ phẩm giả này không qua kiểm định chất lượng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, không an toàn cho người dùng, khi sử dụng các sản phẩm giả này trong thời gian dài có nguy cơ gây ra các bệnh mãn tính nguy hiểm.

Kết quả triệt phá băng nhóm trên một lần nữa khẳng định quyết tâm và hiệu quả của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh. Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 04 đối tượng và tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng.

Hơn 10.000 chai nước hoa giả trị giá tương đương khoảng 10 tỷ đồng bị thu giữ trong chuyên án.

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo trong thời gian tới, thị trường mỹ phẩm luôn sôi động để chuẩn bị cho mùa Lễ hội Xuân, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao; để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng, nên quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, thay đổi hành vi, thói quen trong lựa chọn các sản phẩm trên không gian mạng; chỉ sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Đối với cơ sở kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội, các gian hàng trên các sàn Thương mại điện tử cần cam kết không buôn bán hàng giả, hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong xác minh nguồn gốc các sản phẩm không có nguồn gốc để xử lý theo quy định đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả là mỹ phẩm, hàng hóa là thực phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ…