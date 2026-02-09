Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, 131 chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Trong 2 ngày qua, hệ thống camera AI ghi nhận 131 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ của người điều khiển xe gắn máy tại khu vực nội đô.
Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 12h00 ngày 5/2 đến 12h00 ngày 8/2/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 120 trường hợp xe ô tô, mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, đi sai làn.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (km 20) có 11 trường hợp vi phạm.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Biển số
|Màu biển
|Đối tượng
|Loại cảnh báo
|1
|05-02-2026 18:20:59
|27B190099
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|2
|05-02-2026 17:46:39
|29Y151007
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|3
|05-02-2026 17:34:47
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|4
|05-02-2026 17:16:59
|29L522390
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|5
|05-02-2026 17:07:57
|29C112891
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|6
|05-02-2026 16:35:33
|29D134094
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7
|05-02-2026 16:27:47
|29G216684
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8
|05-02-2026 15:30:25
|29V74979
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|9
|05-02-2026 15:29:44
|29BB00434
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|10
|05-02-2026 15:02:40
|30F77713
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|11
|05-02-2026 14:58:33
|29E302358
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|12
|05-02-2026 14:53:10
|29M147506
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|13
|05-02-2026 14:33:51
|37AS06161
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|14
|05-02-2026 13:49:37
|36B730899
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|15
|05-02-2026 13:48:57
|28E102565
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|16
|05-02-2026 13:45:52
|29U116132
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|17
|05-02-2026 13:25:49
|90B269483
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|18
|05-02-2026 12:43:04
|29Z68910
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|19
|05-02-2026 12:42:47
|29M147506
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|20
|05-02-2026 12:29:18
|30Z27341
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|21
|05-02-2026 12:25:28
|90B258751
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|22
|05-02-2026 12:18:36
|12M1250094
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|23
|05-02-2026 12:18:29
|19AD04162
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|24
|05-02-2026 12:14:36
|37B328274
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|25
|05-02-2026 12:09:33
|17N34536
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|26
|05-02-2026 11:42:22
|68E150141
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|27
|05-02-2026 11:26:31
|29AX00813
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|28
|05-02-2026 11:00:09
|30M93452
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|29
|05-02-2026 08:26:39
|29B230850
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|30
|05-02-2026 15:49:22
|29H208608
|Trắng
|Xe mô tô
|Chạy ngược chiều
|31
|05-02-2026 20:15:49
|29H137421
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|32
|05-02-2026 19:18:44
|29AB18708
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|33
|05-02-2026 18:32:51
|99E115043
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|34
|05-02-2026 17:52:07
|30K18631
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|35
|05-02-2026 17:34:51
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|36
|05-02-2026 17:19:22
|38N125151
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|37
|05-02-2026 14:06:11
|18B160586
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|38
|05-02-2026 14:04:07
|29Y151649
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|39
|05-02-2026 14:03:46
|34AH00709
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|40
|05-02-2026 14:03:45
|36B649803
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|41
|05-02-2026 13:48:58
|18E121506
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|42
|05-02-2026 13:18:23
|29F160212
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|43
|05-02-2026 09:35:48
|90AD04081
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|44
|05-02-2026 09:24:26
|29G133362
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|45
|05-02-2026 09:11:14
|89B165938
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|46
|05-02-2026 08:38:30
|29AD35051
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|47
|05-02-2026 08:25:49
|35N149624
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|48
|05-02-2026 08:03:57
|29L193668
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|49
|05-02-2026 07:38:51
|36B766640
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|50
|05-02-2026 07:33:09
|19AA36657
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|51
|5/2/26 20:35
|30F81785
|Trắng
|Ô tô con
|Chạy sai làn đường
|52
|5/2/26 19:16
|20A91450
|Trắng
|Ô tô con
|Chạy sai làn đường
|53
|6/2/26 3:44
|25A08626
|Trắng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|54
|6/2/26 0:48
|26A30501
|Trắng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|55
|5/2/26 23:05
|29H84097
|Vàng
|Đầu kéo
|Không thắt dây đai an toàn
|56
|5/2/26 17:09
|37A00861
|Xanh
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|57
|6/2/26 1:55
|77C12356
|Vàng
|Đầu kéo
|Không thắt dây đai an toàn
|58
|6/2/26 6:07
|89H12320
|Vàng
|Đầu kéo
|Không thắt dây đai an toàn
|59
|5/2/26 21:53
|90C12386
|Trắng
|Ô tô tải dưới 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|60
|6/2/26 2:07
|25B00206
|Trắng
|Ô tô khách
|Không thắt dây đai an toàn
|1
|7/2/26 16:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D121132
|2
|7/2/26 16:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36D541731
|3
|7/2/26 16:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19AA2755
|4
|7/2/26 16:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|22B230009
|5
|7/2/26 16:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C195639
|6
|7/2/26 15:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29541963
|7
|7/2/26 15:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|7513570
|8
|7/2/26 15:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|33R33274
|9
|7/2/26 14:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T122420
|10
|7/2/26 14:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BB02365
|11
|7/2/26 14:07
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L184154
|12
|7/2/26 13:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F82930
|13
|7/2/26 13:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H126276
|14
|7/2/26 13:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30N91697
|15
|7/2/26 13:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D263501
|16
|7/2/26 13:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B232233
|17
|7/2/26 13:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E302711
|18
|7/2/26 12:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V37897
|19
|7/2/26 12:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|14U136321
|20
|7/2/26 12:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K192476
|21
|7/2/26 11:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|16P68718
|22
|7/2/26 11:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|38H126437
|23
|7/2/26 11:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30H12934
|24
|7/2/26 11:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|433989
|25
|7/2/26 11:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E226446
|26
|7/2/26 10:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AA54476
|27
|7/2/26 10:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D241877
|28
|7/2/26 10:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X723160
|29
|7/2/26 9:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34E142960
|30
|7/2/26 8:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D109926
|31
|7/2/26 8:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90AK06291
|32
|7/2/26 7:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98D160518
|33
|7/2/26 7:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S697484
|34
|7/2/26 7:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B862776
|35
|7/2/26 7:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L191079
|36
|7/2/26 7:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|33N59464
|37
|7/2/26 7:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K180237
|38
|7/2/26 7:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|88K132247
|39
|7/2/26 7:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36G147989
|40
|7/2/26 17:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S694130
|41
|7/2/26 17:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K109627
|42
|7/2/26 17:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21H22122
|43
|7/2/26 17:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F1
|44
|7/2/26 16:46
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29191983
|45
|7/2/26 16:44
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29C102483
|46
|7/2/26 15:34
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29K195939
|47
|7/2/26 15:31
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17K19878
|48
|7/2/26 15:04
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29196666
|49
|7/2/26 14:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|35C204562
|50
|7/2/26 14:48
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36AA18666
|51
|7/2/26 14:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17B927347
|52
|7/2/26 13:12
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|90AB16127
|53
|7/2/26 12:12
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L514964
|54
|7/2/26 11:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X89293
|55
|7/2/26 11:40
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BC10798
|56
|7/2/26 11:32
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17B456197
|57
|7/2/26 11:28
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|26B274608
|58
|7/2/26 9:15
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29V178050
|59
|7/2/26 8:54
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|24B207606
|60
|7/2/26 8:42
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17B938548
|61
|7/2/26 8:40
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AC81047
|62
|7/2/26 8:31
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|19C137591
|63
|7/2/26 7:43
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|37L219082
|64
|7/2/26 7:43
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BA09495
|65
|7/2/26 7:23
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29V33899
|66
|7/2/26 7:01
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29F145072
|67
|7/2/26 17:09
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30H23645
|68
|7/2/26 15:39
|Chạy sai làn đường
|Ô tô con
|30K24587
|69
|7/2/26 21:41
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|37H03895
|70
|7/2/26 20:55
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|14K09489
|71
|7/2/26 20:41
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|99C25699