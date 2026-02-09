Truy nã Nguyễn Tiến Sĩ: Người dân phát hiện, liên hệ ngay số điện thoại này

Theo thông tin tử Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Tiến Sĩ (SN 1993, thường trú thôn Vĩnh Phú 3, xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 2/11/2024, tại quán cà phê Thảo (tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ), do mâu thuẫn từ trước, Hồ Thanh Tình (SN 1994, trú tại 166 Lạc Long Quân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Tiến Sĩ xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, Nguyễn Hoàng Việt (SN 2004, trú thôn Phương Quý 1, xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi), là người đi cùng Tình, đã dùng tay đánh vào mặt Sĩ. Ngay sau đó, Sĩ rút dao tự chế mang theo từ trước tấn công lại Việt, gây thương tích 38%, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Tiến Sĩ

Xác định hành vi của Nguyễn Tiến Sĩ có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự, ngày 20/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Sĩ, được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Tuy nhiên, khi triển khai thi hành lệnh bắt, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, thân nhân và chính quyền không rõ nơi ở hiện tại, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã số C460/QĐTN-VPCQCSĐT.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi Nguyễn Tiến Sĩ ra đầu thú, thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự. Trường hợp tiếp tục lẩn trốn, khi bị bắt giữ sẽ bị xử lý nghiêm và bị xem xét là tình tiết tăng nặng. Người nào chứa chấp, che giấu đối tượng truy nã có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, tùy mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mọi công dân khi phát hiện hoặc biết thông tin về đối tượng Nguyễn Tiến Sĩ có thể bắt giữ và báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi qua số trực ban hình sự 0694.309410 hoặc di động 0989.712.840 để phối hợp xử lý.