Vụ “chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp: Sẽ xét xử lưu động trước Tết Nguyên đán 2026

Ngày 9-2, liên quan vụ "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố 2 tài xế về tội gây rối trật tự công cộng.

2 tài xế lúc làm việc với công an

Theo Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, hiện vụ án đã được các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Tháp thống nhất là "án điểm" và sẽ đưa ra xét xử lưu động trước Tết Nguyên đán 2026.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 7-1, tài xế Lương Văn Quốc (SN 1995; ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) lái xe tải chạy hướng TPHCM về Trung Lương, tỉnh Đồng Tháp thì bị xe khách Hùng Hiếu, do tài xế Nguyễn Đức Tín (SN 1981; ngụ xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, đã chuyển làn bất ngờ gây tình huống nguy hiểm ngay trước đầu xe.

Quốc tiếp tục điều khiển xe đến khi sắp ra khỏi cao tốc thì phát hiện xe khách trước đó nên tăng ga vượt lên để nói chuyện thì xảy ra va chạm làm vỡ kính chiếu hậu xe khách, sau đó Quốc tăng ga bỏ chạy trên làn đường khẩn cấp ra khỏi cao tốc.

Tài xế Tín đã lái xe với tốc độ cao, rượt đuổi theo xe tải một đoạn đường dài trên đường dẫn cao tốc, đi không đúng phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, không thắt dây an toàn, đánh võng, chuyển làn liên tục, quay đầu xe nhiều lần tại ngã ba trên tuyến đường dẫn cao tốc và đường Tỉnh 878, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 25 hành khách trên xe khách làm gia tăng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách trên xe, cũng như người và các phương tiện khác tham gia giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi mạng xã hội và báo chí đăng tải, Công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc điều tra và khởi tố, bắt tạm giam 2 tài xế nêu trên.