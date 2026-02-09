Đang xét xử vụ thảm án làm 3 người tử vong ở Đồng Nai

Chiều 9-2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với Lê Sỹ Tùng (34 tuổi) về các tội "giết người", "cướp tài sản", "tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "hủy hoại tài sản".

Cũng trong vụ án này, các bị cáo khác bị đưa ra xét xử gồm: Lưu Minh Tiến về tội "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Nguyễn Văn Việt về tội "tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và Phạm Quang Huy về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Phiên tòa do thẩm phán Bùi Lan Hương làm chủ tọa.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Quang Huy có đơn xin vắng mặt.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng và các bị cáo có mặt tại phiên tòa

Theo cáo trạng, trước khi gây án, Lê Sỹ Tùng đã lên kế hoạch chuẩn bị rất bài bản để thực hiện hành vi phạm tội.

Kế hoạch của Tùng là tìm gia đình nạn nhân giàu có, ở biệt lập nơi hẻo lánh để gây án. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện nêu trên, Tùng đi khảo sát tìm người và địa điểm gây án.

Đầu tháng 8-2025, Tùng phát hiện cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau có nhà ở khang trang, trong nhà có nhiều tài sản và ở một mình nơi hẻo lánh. Vì vậy, Tùng đã nhiều lần đến khảo sát, nắm rõ số người sinh sống, quy luật sinh hoạt của gia đình; đặc điểm địa bàn, xác định hướng tấn công gây án và tẩu thoát.

Lê Sỹ Tùng khi bị bắt

Ngày 1-10-2025, Tùng đã chuẩn bị tất cả công cụ phương tiện sử dụng gây án, xuất phát từ nơi ở tại phường Phước Long (Bình Phước cũ) một mình điều khiển xe máy đi đến Bệnh viện Thánh Tâm thuộc phường Long Bình (Đồng Nai) gửi xe vào bãi giữ xe bệnh viện, rồi đón xe ô tô khách đi Đà Lạt.

Khi tới nơi, Tùng lập tức đón xe quay về ngã tư Dầu Giây rồi xuống, tiếp đó lần lượt đón xe khác đi đến ngã tư Amata, đón xe ôm đi tới trước cổng Suối Tiên, đón xe buýt đi Bến xe Miền Đông.

Lúc 7 giờ ngày 2-10, Tùng lên xe khách từ TPHCM đi đến xã Bom Bo, rồi tiếp tục đón xe ôm đi xã Đak Nhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, Tùng xuống xe đi bộ trong lô cao su tới tiếp cận cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh.

Mỗi lần thay đổi phương tiện trên đường di chuyển thì Tùng đều thay đổi trang phục trên người và liên tục đội tóc giả, mũ két lưỡi trai, đeo khẩu trang trùm kín mặt.

Súng với túi hứng vỏ đạn trong vụ án

Trước khi tiếp cận mục tiêu, Tùng thay toàn bộ trang phục đang mặc, tiếp tục mặc bộ đồng phục chuyên dụng chạy xe mô tô phượt, đeo kính bảo hộ, mũ bảo hộ, găng tay; lắp súng bắn thử chính xác, rồi sử dụng móc câu móc vào công tắc CP, buộc dây dù kéo dài để giật cúp điện dẫn vào nhà nạn nhân.

Khi phát hiện gia đình nạn nhân tập trung ăn tối thì Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân 35 m xả đạn liên tục làm chết 3 người, bắn nổ mắt camera rồi vào phòng cắt két sắt lấy tài sản của gia đình nạn nhân và tẩu thoát.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, đối tượng gây án trong thời điểm nhạy cảm, phải tập trung khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt hung thủ, lãnh đạo Bộ Công an mà trực tiếp Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Chỉ trong 56 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin vụ án, lúc 13 giờ 30 phút ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng và thu giữ toàn bộ tang vật, tài sản liên quan vụ án.

Phiên tòa dự kiến tuyên án vào chiều nay.