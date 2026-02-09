VIDEO: Đào nở bung trước Tết Nguyên đán, nhiều chủ vườn “trắng tay”

Dù còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026 nhưng nhiều vườn đào của người dân ở các xã như Vân Du, Quang Đồng, tỉnh Nghệ An đã bung nở, thậm chí nhiều cây đã tàn hoa khiến người nông dân rơi vào cảnh "trắng tay".

Theo nhiều người dân, nguyên nhân hoa đào năm nay nở sớm là năm nhuận, thời tiết diễn biến thất thường, gần Tết có đợt nắng ấm kéo dài, nhiệt độ cao.

Anh Nguyễn Thọ Thắng (trú ở xóm Trại Mắt, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An), buồn bả: "Nhà trồng hơn 2.000 cây đào, tết chưa đến nhưng phần lớn cây trong vườn đã bung nở hết hoa. Hoa nở hết không bán được, năm nay gia đình coi như "mất Tết" rồi.

Chị Trần Thị Hiếu (SN 1986, trú tại xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An) chia sẻ gia có gần 2.000 cây đào với đủ các chủng loại, nhưng 80% đã bung nở từ đầu tháng 12 âm lịch. Chỉ tính riêng vụ đào năm nay, gia đình chị thất thu gần 300 triệu đồng.

