Cháy quán cà phê ca nhạc ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 15 người thoát nạn

Người dân được cảnh sát hướng dẫn thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h5 ngày 8/2, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh cà phê ca nhạc địa chỉ Trung Thôn, xã Đông Anh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe tải chở phương tiện, 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ của các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1, số 3 và số 20 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng được điều động tới hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cùng với đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy, điều hành công tác.

Khoảng 5 phút kể từ khi nhận được tin báo cháy, Phân đội số 2 thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 20 đã tiếp cận hiện trường. Qua trinh sát xác định, đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 3, nhiều khói, khí độc phát tán lên các tầng phía trên và có người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương triển khai 1 mũi sử dụng bình thở cùng các thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực cháy để tìm kiếm, cứu người và 1 mũi trực tiếp dập lửa.

Xe thang được huy động chữa cháy, cứu nạn.

Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã cứu và hướng dẫn 9 người thoát nạn ra ngoài an toàn, đồng thời đưa 6 người lên khu vực sân thượng thoáng khí ở tầng mái.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không cháy lan sang các nhà lân cận và các tầng phía trên. Sau khi bảo đảm an toàn, toàn bộ 6 người được đưa từ tầng mái xuống đất an toàn.

Thông tin ban đầu xác định, ngôi nhà bị cháy cao 5 tầng và 1 tum, diện tích khoảng 90m2 mỗi tầng. Đám cháy xảy ra tại gian phòng tầng 3 với diện tích khoảng 20m2.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.