Truy nã đặc biệt Vũ Duy Thức SN 1983

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Vũ Duy Thức (sinh năm 1983) về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại Khoản 4, Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ điều tra, Vũ Duy Thức là mắt xích quan trọng trong vụ án hình sự "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Giả mạo trong công tác" xảy ra trên địa bàn Hà Nội cùng một số tỉnh thành lân cận.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thức. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chân rời khỏi nơi cư trú tại Tòa G2 Sunshine Garden (phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) và hiện không rõ tung tích. Ngày 5/2/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ký quyết định truy nã đối với bị can này.

Quyết định truy nã Vũ Duy Thức - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Cơ quan điều tra cung cấp thông tin nhận dạng cụ thể của Vũ Duy Thức là chiều cao: 1m70, có nốt ruồi cách 3,5cm trên sau mép phải. Nơi ở trước khi trốn: Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị bất kỳ cá nhân, tổ chức nào phát hiện đối tượng Vũ Duy Thức đều có quyền bắt giữ và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Mọi thông tin liên quan, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh: Số điện thoại 0692.609.545. Điều tra viên Dương Văn An: Số điện thoại 0983.222.288.

Cơ quan điều tra cam kết giữ bí mật tuyệt đối cho người cung cấp tin. Đồng thời cảnh báo, mọi hành vi bao che, chứa chấp hoặc tiếp tay cho đối tượng bỏ trốn sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng cũng kêu gọi Vũ Duy Thức sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.