Thông tin mới nhất vụ Lê Sỹ Tùng bắn chết 3 người ở Đồng Nai từng gây rúng động dư luận

Ngày 27/1, TAND tỉnh Đồng Nai có quyết định xét xử Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ phường Phước Long) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” , ”Hủy hoại tài sản” vào ngày 10/2.

Liên quan đến vụ án, Lưu Minh Tiến (29 tuổi) cũng bị đưa ra xét xử tội ”Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) về tội ”Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và Phạm Quang Huy (36 tuổi) về tội ”Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, Tùng là người không có nghề nghiệp ổn định, đam mê súng để đi săn bắn. Bên cạnh đó, Tùng thích lối sống xa hoa; thường xuyên đăng hình ảnh du lịch, mua sắm môtô phân khối lớn để đi phượt, sở hữu súng săn và tham gia hoạt động săn bắn.

Giữa tháng 5/2025, Tùng lên trang mạng xã hội đăng bài cần tìm mua súng. Qua giới thiệu, Tùng mua được khẩu súng Ruger, bắn đạn nổ, loại đạn thể thao của Tiến với giá 42 triệu đồng. Sau đó, Tùng mua thêm 750 viên đạn với giá 10 triệu đồng.

Giữa tháng 6/2025, do thấy cuộc sống nhàm chán, khó khăn và đang có sẵn khẩu súng nên Tùng đã nảy sinh ý định đi tìm nhà người dân nào giàu có với mục đích “giết người, cướp tài sản”. Tùng lên các trang mạng xã hội để mua các công cụ để gây án, gồm: máy cắt sắt, cây đèn pin đội đầu và đèn pin cột vào súng, mắt kính bảo hộ, khăn trùm đầu, găng tay bảo hộ, quả pháo khói; dụng cụ tháo ráp súng, bộ tóc giả…

Qua tìm hiểu, Tùng thấy cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai có khoảng 3 người lớn, 2 trẻ em nên Tùng chọn để gây án. Sau đó, Tùng đi ngang qua căn nhà này nhiều lần để khảo sát, tìm hiểu và biết giờ giấc sinh hoạt của gia đình.

Chiều 1/10/2025, Tùng đi xe máy đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (phường Long Bình, Đồng Nai) để gửi rồi đón xe ô tô khách lên Đà Lạt, mục đích để đánh lạc hướng điều tra. Khi đến đèo Bảo Lộc thì Tùng xuống xe đi ăn uống.

Khoảng 21h cùng ngày, Tùng đón xe ô tô quay về ngã tư Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai), xuống xe thay quần áo, đeo bao bay, đội tóc giả để thay đổi nhận dạng rồi đón xe khách về đến cầu vượt Amata thuộc phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai thì xuống xe.

Tiếp đó, Tùng đi xe ôm chở đến cầu vượt Suối Tiên (TP.HCM) rồi tiếp tục qua xe buýt để đến Bến xe Miền Đông. Tùng đón tiếp xe về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai).

Trưa 2/10/2025, Tùng thuê xe ôm đến gần đến nhà ông Thiên (cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh) rồi đi bộ vào vườn điều thì vứt tóc giả, thay đổi đặc điểm quần áo, bịt kín mặt, đội mũ bảo hộ, đeo ngang tay, đeo ba lô đựng dụng cụ trên lưng rồi đi ngược lên vườn điều gần đó để lắp, thử súng và trang bị đồ dùng cá nhân trên người.

Đến 18h cùng ngày, Tùng đi đến trụ điện chọn cầu dao điện rồi tắt thử 1 cầu dao thì thấy nhà ông Thiên tắt điện rồi bật lên ngay. Tùng thấy chủ nhà dọn cơm tối có ông Thiên và cháu ngoại đang ăn ngay trước hiên nhà nên chọn điểm bắn khoảng 35m.

Tùng cầm súng bắn liên tiếp vào ông Thiên cùng những người khác rồi tắt cầu dao điện thì căn phòng phía trên tắt điện. Thấy camera ở cổng còn điện, Tùng bắn vỡ rồi đi đến phòng ngủ lấy công cụ để phá két sắt.

Khi cắt két sắt, Tùng nghe có tiếng bà Hạnh (vợ ông Thiên) kêu la nên đi ra. Thấy bà này bỏ chạy, Tùng đuổi theo ra đến ngoài hiên rồi dùng súng bắn khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Tùng quay lại chỗ két sắt thấy ông Thiên đang thoi thói nên bắn thêm 1 phát rồi tiếp tục đi cắt két sắt. Tùng lấy trong két sắt 52 triệu đồng và dọn dụng cụ cất vào ba lô.

Quá trình lẩn trốn, Tùng đi băng qua vườn cây rồi vứt đồ đạc, thay quần áo, đi nhờ nhiều xe, đón xe ôm đến nhà người quen ở phường Phước Long gửi ba lô chứa dụng cụ. Sau đó, Tùng quay về nhà như chưa có chuyện gì.

Chiều 5/10/2025, Tùng bị công an bắt giữ. Mở rộng, công an bắt Tiến, Việt, Huy vì có hành vi bán súng cho Tùng.