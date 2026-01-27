Bé gái 9 tuổi trong vụ cháy căn hộ ở chung cư TP.HCM đã tử vong, người mẹ cũng đang rất nguy kịch

Ngày 27/1, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, bé L.N.L.D. (9 tuổi) nạn nhân vụ cháy chung cư tại phường Long Trường, tử vong do tổn thương não quá nặng sau 3 ngày điều trị tích cực.

Hiện mẹ của bé là N.T.L. (32 tuổi) hiện điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong cao. Bệnh nhân này hôn mê sâu, mất chức năng não và tổn thương không hồi phục do ngưng tim kéo dài tại hiện trường trước nhập viện. Người bệnh còn bị bỏng 22-40% cơ thể, đường thở bám nhiều bụi than, phù não và thiếu máu não lan tỏa.

Hiện trường vụ cháy

Nạn nhân còn lại trong gia đình là bé L.T.N. (6 tuổi), đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Bé bị bỏng khoảng 35% diện tích cơ thể, sốc giảm thể tích và suy hô hấp. Hiện bệnh nhi phải can thiệp lọc máu liên tục, thở máy và được các chuyên gia nhi khoa theo dõi sát sao.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 24/1, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại căn hộ chung cư Ehome S. Thời điểm này có 3 mẹ con trong căn hộ. Đám cháy bùng phát mạnh, lửa đỏ rực bao trùm căn hộ. Chuông báo cháy vang lên khiến nhiều cư dân hốt hoảng chạy ra ngoài.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt tiếp cận hiện trường, cứu 3 người đưa xuống đất, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.