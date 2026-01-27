Sau vụ bắt cóc hy hữu, con thiên nga trắng còn lại tại Thảo Cầm Viên trong tình trạng khác lạ khiến nhiều người lo lắng

Clip: Di Anh

Sáng ngày 27/1, thông tin chú thiên nga trắng tại Thảo Cầm Viên bất ngờ bị bắt và đưa ra khỏi khuôn viên đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và lo lắng. May mắn thay, ngay sau đó, chú thiên nga đã được tìm thấy kịp thời, hộ tống an toàn trở về Thảo Cầm Viên và được cách ly theo dõi trong khoảng 7-10 ngày để đảm bảo sức khỏe cũng như trạng thái ổn định.

Theo thông tin từ Thảo Cầm Viên, hiện nơi đây đang chăm sóc 2 cá thể thiên nga trắng, gồm 1 con trống và 1 con mái. Thiên nga mái hiện được thả nuôi trong khuôn viên vườn Hồng Hạc - một không gian mở, gần gũi với thiên nhiên.

Một con thiên nga mái còn lại trong vườn (Ảnh: Di Anh)

Hiện Thảo Cầm Viên đang chăm sóc 2 cá thể thiên nga trắng (Ảnh: Di Anh)

Sau vụ việc "bắt cóc", con thiên nga còn lại thường xuyên ngồi yên một chỗ, ít di chuyển, ít hoạt động hơn so với trước (Ảnh: Di Anh)

(Ảnh: Di Anh)

Nhiều người không khỏi hiếu kỳ sau thông tin chú thiên nga bị bắt cóc (Ảnh: Di Anh)

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người không khỏi bất ngờ là trạng thái của thiên nga mái trong trong sáng nay. Theo quan sát, thiên nga mái này thường xuyên ngồi yên một chỗ, ít di chuyển, ít hoạt động hơn so với trước. Trạng thái “tĩnh” xuất hiện nhiều, khác hẳn với sự linh hoạt, nhẹ nhàng vốn có của loài thiên nga.

Qua tìm hiểu thêm từ đội ngũ chăm sóc trực tiếp, thiên nga mái được cho là có dấu hiệu buồn bã, kém hoạt bát hơn thường ngày. Dù chưa có kết luận chính thức, nhưng theo suy luận ban đầu, nguyên nhân có thể đến từ sự vắng mặt của thiên nga trống - người bạn đồng hành quen thuộc của nó.

Thiên nga vốn được biết đến là loài động vật có sự gắn kết cao với bạn đời, vì vậy sự thay đổi môi trường và tạm thời xa cách có thể ảnh hưởng nhất định đến tâm lý của chúng. Hiện tại, Thảo Cầm Viên vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng của thiên nga mái, đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt nhất để chú sớm ổn định lại cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trước đó, bà Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận lại cá thể thiên nga trắng bị trộm cắp, hiện đang trong tình trạng hoảng loạn, suy yếu và phải cách ly để theo dõi.

Chú thiên nga bị bắt cóc đã được giải cứu kịp thời. Ảnh: Minh Tuệ

Theo bà Giang, vào khoảng 6 giờ sáng 26-1, nhân viên Thảo Cầm Viên phát hiện một cá thể thiên nga trắng bị mất. Ngay sau đó, đơn vị lập tức rà soát nội bộ, trích xuất hệ thống camera và phối hợp với lực lượng công an để làm rõ vụ việc.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, Công an vào làm việc; 11 giờ 30, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng khả nghi.

Quá trình truy vết cho thấy đối tượng di chuyển qua khu vực Đức Hòa (Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh).

Cá thể thiên nga đã bị bán xuống Cần Thơ chỉ trong vòng vài giờ sau khi bị trộm. Đến khoảng 22 giờ tối 26-1, các bác sĩ thú y của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã trực tiếp phối hợp cùng công an xuống Cần Thơ giải cứu thiên nga trong tình trạng có dấu hiệu suy kiệt.

Đến 5 giờ sáng hôm sau, cá thể thiên nga đã được đưa từ Cần Thơ trở về Thảo Cầm Viên Sài Gòn an toàn.