Các tổ công tác đồng loạt khám xét nhiều kho hàng, bắt giữ bà chủ Lê Thị Kim Tuyến và 3 người

Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an TP HCM cho biết trên báo Người lao động rằng đã phát hiện và bắt giữ 4 người có liên quan đến việc kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, trong đó chủ yếu là nước hoa giả.

Các tổ công tác đã đồng loạt khám xét nhiều kho hàng do các bị can đứng tên làm chủ. Cụ thể: Kho hàng nằm trên đường số 8, phường Linh Xuân (TPHCM) do Tuyến làm chủ; Kho hàng nằm trên đường số 21, phường Thông Tây Hội do Hiệp làm chủ; Kho hàng nằm trên đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội), Nhà không số đường 53, phường An Hội Tây do Hiền làm chủ.

Các đối tượng bị bắt. Ảnh: TPO

Báo Tiền Phong dẫn thông tin từ cơ quan điều tra, nhóm này đã đưa ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả mang nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, BVL, Versace, Burberry, Tom Ford, Dolce & Gabbana…, thu lợi nhuận hàng tỉ đồng trong thời gian dài. Số hàng giả này được phân phối đến nhiều điểm bán lẻ và các nền tảng trực tuyến, gây thiệt hại về kinh tế và tiềm ẩn rủi ro sức khỏe cho người tiêu dùng.

Kho hàng bị khám xét. Ảnh: Báo NLĐ

Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt để tạm giam về hành vi buôn bán hàng giả, hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ các đối tượng, gồm:

Lê Thị Kim Tuyến (SN 1990);

Lê Thị Hoài Hiệp (SN 1991);

Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1994);

Thái Vĩ Khương (SN 1987);

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.