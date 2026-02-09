Không khí lạnh cường độ cực mạnh tràn về, miền Bắc "rét buốt thấu xương"

Miền Bắc "rét buốt thấu xương"

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (9/2), khối không khí lạnh đang bao trùm toàn bộ khu vực miền Bắc khiến trời rét đậm rét hại, nhiệt độ giảm sâu. Với mức nhiệt giảm sâu, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, đây được đánh giá là một trong những đợt rét đáng chú ý nhất trong giai đoạn đầu năm 2026.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Tp.Huế trời rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-14 độ, vùng núi 5-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ; từ Quảng Trị đến Tp.Huế phổ biến từ 16-19 độ.

Khu vực Hà Nội ngày 9/2 có mưa, mưa rào; trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-13 độ.

Về mặt khí tượng, đợt không khí lạnh này mang đặc điểm của "không khí lạnh khô" trộn lẫn "không khí lạnh ẩm" ở giai đoạn đầu. Việc xuất hiện mưa rào và dông ngay khi không khí lạnh tràn về là do sự hội tụ gió trên cao kết hợp với đới gió đông bắc tầng thấp. Đợt không khí lạnh này dự kiến sẽ còn kéo dài và có những biến tính phức tạp trong những ngày tới.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3,0-5,0m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 9/2, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao ở Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Trời rét đậm, rét hại, băng giá, mưa tuyết có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, hạn chế tối đa thiệt hại, nhất là trong dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, TP (bao gồm cả Hà Nội) tập trung triển khai ứng phó.

Trọng tâm là tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, Nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú. Đặc biệt lưu ý: không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.