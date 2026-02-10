‘Báu vật’ giữa vườn hồng cổ được trả nửa tỷ nhưng chủ không bán

C ây ven bờ ao thành “thỏi nam châm” hút khách

Cây hồng trĩu quả giá hàng trăm triệu đồng. Ảnh: V.Q.

Những gốc hồng trĩu quả, đỏ rực giữa mùa đông hút khách chơi cây cảnh dịp Tết. Ít ai ngờ, từ khoảng 100 cây giống ban đầu cách đây gần hai thập kỷ, ông Cừ đã gây dựng nên một vườn hồng cổ quy mô hàng nghìn gốc, mang lại doanh thu tiền tỷ mỗi năm.

Những năm gần đây, bên cạnh đào, quất truyền thống, thị trường cây cảnh Tết chứng kiến sự lên ngôi của các dòng cây nguyên quả như bưởi, cam, hồng… đáp ứng thị hiếu chuộng sự mới lạ nhưng vẫn mang ý nghĩa may mắn, đủ đầy. Nắm bắt xu hướng đó, ông Cừ quyết định chọn hồng cổ Hải Hậu làm hướng đi chính.

Khách chơi hồng quả dịp tết. Ảnh: V.Q

Theo ông Cừ, hồng cổ Hải Hậu vốn gắn bó với đời sống làng quê Bắc Bộ. Trước kia, giống cây này thường được trồng ven bờ ao, trong vườn nhà. Mỗi dịp Tết, quả hồng được hái bày mâm ngũ quả, dâng hương tổ tiên, tượng trưng cho sự sung túc, viên mãn trong năm mới. “Khoảng 17 năm trước, tôi bắt đầu ươm hồng cổ để bán cây giống, khi đó vẫn đang làm trang trại chăn nuôi lợn. Gần 10 năm qua, chăn nuôi gặp khó khăn, dịch bệnh khiến gia đình thua lỗ. Nhận thấy tiềm năng của cây hồng cổ, tôi quyết định chuyển hẳn sang phát triển vườn hồng”, ông Cừ nhớ lại.

Từ mảnh vườn nhỏ ban đầu, đến nay ông Cừ đã phát triển vườn hồng cổ rộng khoảng 2 mẫu, với hàng nghìn cây lớn nhỏ. Trong đó, nhiều cây có tuổi đời lâu năm, dáng thế đẹp, được khách chơi cây săn tìm mỗi dịp Tết. Giá mỗi cây hồng cổ có sự chênh lệch lớn, tùy theo độ tuổi, thế cây và số lượng quả. Những cây trẻ, dáng đơn giản có giá khoảng 3,5 triệu đồng/cây; cây đẹp, quả sai, thế độc có thể lên tới 20–30 triệu đồng/cây. Riêng mùa Tết năm nay, ông Cừ đã tiêu thụ khoảng 2/3 số cây phục vụ thị trường, tương đương gần 1.000 gốc hồng từ 3 đến 7 năm tuổi.

Không chỉ bán cây thương phẩm, ông Cừ còn tận dụng tối đa giá trị của cây hồng. Sau khi đánh cây giao cho khách, phần rễ còn sót lại trong đất vài tháng sau sẽ nảy mầm, mọc thành cây con. Những cây này tiếp tục được ông tách ra ươm thành cây giống, bán với giá từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/cây, tùy độ tuổi.

“Báu vật” trăm năm giữa vườn hồng

Hàng trăm cây hồng cổ ra quả đúng dịp tết. Ảnh: V.Q

Theo ông Cừ, hồng cổ Hải Hậu là giống cây dễ trồng, khả năng sinh trưởng tốt. Người trồng chủ yếu chú trọng tưới nước, tỉa cành tạo tán, bổ sung dinh dưỡng và bón phân định kỳ để cây phát triển ổn định, ra hoa, đậu quả đều hằng năm.

Điểm đặc biệt của giống hồng này là quả dáng vuông, có múi, không hạt và khả năng treo quả rất lâu trên cây. Nếu chăm sóc tốt, quả có thể giữ đến tháng 2–3 âm lịch. Quả hồng có thể hái ngâm ăn giòn hoặc để chín tự nhiên trên cây. Khi chín, quả chuyển màu đỏ mọng như cà chua, tạo nên sắc Xuân rực rỡ giữa tiết trời đông.

Vào mùa đông, cây rụng lá, để lộ những chùm quả đỏ nổi bật. Sau vụ thu hoạch, khoảng tháng 3 âm lịch, cây bắt đầu ra lộc mới, bước vào chu kỳ sinh trưởng tiếp theo, chuẩn bị cho mùa quả năm sau.

Giữa vườn hồng của gia đình ông Cừ hiện còn một cây hồng cổ khoảng 100 năm tuổi, cao hơn 3m, tán xòe rộng gần 4m, đường kính gốc khoảng 1m. Trên cây hiện treo gần 700 quả, đỏ rực, nặng trĩu. Cây từng được trả giá lên tới 500 triệu đồng nhưng ông Cừ vẫn quyết định giữ lại.

“Đây là báu vật của vườn hồng. Tôi muốn giữ lại để bảo tồn giống hồng cổ Hải Hậu và để khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Nếu sau này gặp người thực sự có duyên và biết trân trọng, tôi mới cân nhắc việc chuyển nhượng”, ông Cừ chia sẻ.

Những cây hồng cổ đã mang lại thu nhập cho ông Cừ cả tỉ bạc mỗi năm. Ảnh: V.Q

Theo những người chơi cây cảnh lâu năm, hồng cổ Hải Hậu được ưa chuộng bởi vẻ đẹp mộc mạc, dễ chăm sóc và đặc biệt là khả năng giữ quả lâu, tạo sắc đỏ đúng dịp Tết đến, Xuân về. Chính điều đó khiến những cây hồng cổ, nhất là cây lâu năm, ngày càng có giá trị cao trên thị trường cây cảnh Tết.

Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, vườn hồng cổ của ông Cừ không chỉ mang lại nguồn thu tiền tỷ, mà còn lưu giữ một nét đẹp truyền thống, nơi sắc đỏ của hồng hòa vào sắc Xuân, báo hiệu một năm mới đủ đầy, an yên.