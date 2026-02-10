Loạt cửa hàng mặt đường Nguyễn Tuân chật vật trước Tết: Bắc thang mới có thể đi vào!

Theo tìm hiểu, dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được UBND quận Thanh Xuân phê duyệt từ năm 2018. Công trình có chiều dài khoảng 720m, điểm đầu giao với đường Nguyễn Trãi, điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng mặt cắt ngang lên 21m, trong đó lòng đường rộng 15m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 3m.

Trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn do một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại. Sau nhiều đợt tuyên truyền, vận động và đối thoại, đến tháng 11/2024, phần lớn các hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho dự án.

Từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền hai cấp được vận hành, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân được chuyển giao cho UBND phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026, tiến độ thi công vẫn chậm.