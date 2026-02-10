Cháy dữ dội nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận, vụ cháy xảy ra tại khu nhà kho làm nến đốt của Nhà tình thương Hương La vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 10/2. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy lan sang khu nhà vật lý trị liệu với diện tích bị ảnh hưởng khoảng 80 m².

Theo thông tin ban đầu, Nhà tình thương Hương La hiện đang nuôi dưỡng 42 trẻ em khuyết tật và có 15 sơ trực tiếp chăm sóc. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cơ sở chỉ còn 13 sơ và 8 trẻ khuyết tật ở lại, số còn lại về quê ăn Tết và đi học.

Hiện trường vụ cháy.

Rất may, khu vực nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật được bố trí tách biệt với nơi xảy ra cháy nên không thiệt hại về người . Các sơ và trẻ em có mặt đã nhanh chóng được đưa ra khu vực an toàn.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để lan rộng sang các khu vực lân cận. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.