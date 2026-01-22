Một công ty dược - mỹ phẩm tại TP.HCM bị Bộ Y tế tước giấy phép sản xuất

Theo quyết định, doanh nghiệp này đã có hai hành vi vi phạm. Thứ nhất, công ty kinh doanh 3 sản phẩm mỹ phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ công bố, gồm Gamma Neoderm Plus, Gamma Lucci và Gamma Dolly Ac Acnes Gel. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đã bán ra thị trường là 41,652 triệu đồng.

Thứ hai, GAMMA bị xác định sản xuất sản phẩm Gamma Vinatid có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố với cơ quan quản lý nhà nước.

Căn cứ các quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế và quản lý chất lượng sản phẩm, Cục Quản lý Dược quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 95 triệu đồng đối với Công ty GAMMA. Trong đó, hành vi kinh doanh mỹ phẩm ghi sai công dụng bị phạt 25 triệu đồng do hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm; hành vi sản xuất sản phẩm sai công thức bị phạt 70 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, doanh nghiệp còn bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong thời hạn 1,5 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 3 sản phẩm vi phạm gồm Gamma Neoderm Plus, Gamma Lucci và Gamma Dolly Ac Acnes Gel theo công văn đình chỉ lưu hành đã ban hành trước đó. Đồng thời, công ty phải nộp lại số tiền hơn 41,6 triệu đồng đã thu được từ việc bán các sản phẩm vi phạm.

Đối với sản phẩm Gamma Vinatid, doanh nghiệp bị buộc tiêu hủy toàn bộ lô sản xuất vi phạm, đồng thời Cục Quản lý Dược kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với sản phẩm này.

Công ty TNHH MTV sản xuất dược – mỹ phẩm GAMMA có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật.