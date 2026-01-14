Phát hiện trên 4 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Chiều 14-1, một lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cà Mau cho biết Đội QLTT số 6 vừa phát hiện trên 4 tấn mỹ phẩm không hóa đơn, chứng từ tại một cơ sở kinh doanh.

Số mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại cơ sở kinh doanh do bà T. làm chủ

Theo thông tin ban đầu, chiều 13-1, lực lượng làm nhiệm vụ của Đội QLTT số 6 phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm ở xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau do bà V.N.T. làm chủ.

Kểm tra thực tế cho thấy số mỹ phẩm dạng kem có tổng khối lượng trên 4 tấn. Trong đó, 3.652 hộp loại 500 gram/hộp (tương đương 1.826 kg); nhiều bọc đựng kem với trọng lượng hơn 2.200 kg.

Chủ cơ sở không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số mỹ phẩm nêu trên.

Sau khi lập biên bản, lực lượng QLTT đã tạm giữ toàn bộ số mỹ phẩm tại cơ sở kinh doanh do bà T. làm chủ.



