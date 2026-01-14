618 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 22 triệu đồng

Đội CSGT ĐB số 5 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hải Phòng thông báo, từ ngày 15/12/2025 đến 31/12/2025 đã phát hiện 154 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Trong đó, lỗi vi phạm phổ biến nhất là điều khiển xe chạy quá tốc độ với 93 trường hợp. Danh sách cụ thể như sau:

14A-542.98, 14C-419.21, 14H-069.38, 14H6-1120, 14K-217.26, 14X1-142.46, 15A-302.56, 15A-603.54, 15AA-652.51, 15AA-753.41, 15B3-003.02, 15B3-16071, 15C-328.78, 15C-395.86, 15G1-282.71, 15G1-850.50, 15H-124.64, 15K-029.12, 15K-235.45, 15K-298.61, 15K-340.42, 15K-570.48, 15K-691.15, 15K-695.32, 15K-729.77, 15R-185.66, 15RM-06688, 17H-060.23, 18KA-041.58, 19A-723.42, 23G1-210.45, 26P1-12294, 29A-421.67, 29H-786.22, 29K-015.71, 29K-124.71, 30E-823.28, 30H4379, 30Z1750, 34A-134.11, 34A-157.28, 34A-210.36, 34A-278.26 34A-348.09, 34A-402.69, 34A-435.15, 34A-459.32, 34A-500.43, 34A-679.82, 34A-731.00, 34A-740.09, 34A-752.67, 34A-754.55, 34A-759.43, 34A-880.67, 34A-908.88, 34A-953.36, 34A-955.90, 34A-956.36, 34A-969.73, 34AS09543, 34B2-20170, 34B2-48663, 34B2-543.98, 34B2-79821, 34B3-47068, 34C117955, 34C-331.45, 34C-332.45, 34C-336.83, 34C-391.16, 34C-433.00, 34D1-47136, 34E129311, 34F1-02989, 34H-008.38, 34H-016.56, 34N5-7286, 34R-026.11, 34RM-01091, 36E1-41121, 37C-585.21, 37H-048.24, 89F1-37718, 89H-097.72, 90A-089.68, 98A-651.10, 98B-097.74, 99B1-524.56, 99C-290.61, 99H-025.32, 99L-0632, 99R1-3166.

Bên cạnh đó, theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, trong thời gian từ ngày 29/12/2025 đến ngày 04/01/2026 đã ghi nhận 11 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm:

89C-249.02

34A-349.82

30G-996.48

98C-286.60

89A-783.91

35A-321.51

17C-070.44

20A-105.60

30M-436.57

17A-402.70

30F-607.43

Phương tiện vi phạm lỗi quá tốc độ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên

Trước đó, từ ngày 16/12/2025 đến ngày 31/12/2025, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 514 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ. Danh sách cụ thể như sau:

1. Tuyến Quốc lộ 1: 117 trường hợp

2. Tuyến Quốc lộ 45: 234 trường hợp

3. Tuyến Quốc lộ 47B: 163 trường hợp

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.