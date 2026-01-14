Quảng Trị: Phát hiện ổ cất giấu ma túy, bắt giữ 2 nghi phạm

Đối tượng Đặng Thái Dương bị bắt giữ tại hiện trường khi tàng trữ trái phép ma túy

Ngày 14-1, Công an xã Nam Trạch cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 nghi phạm, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp, ma túy đá và heroin.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 9-1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự theo kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tổ công tác phát hiện Đặng Thái Dương (SN 2000, trú xã Nam Trạch) có biểu hiện nghi vấn khi lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn qua địa bàn tổ dân phố Quyết Tiến.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại lỗ thủng trên yên xe máy của Dương cất giấu 3 viên nén hình tròn, màu hồng; trên mặt đường, cách vị trí Dương đứng khoảng 0,5m có một gói nilon chứa 20 viên nén tương tự.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt giữ Đặng Thái Dương

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt giữ Trần Công Minh

Dương khai nhận toàn bộ 23 viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, đang mang theo để tìm nơi sử dụng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Từ lời khai của Dương, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét nơi ở và các địa điểm nghi vấn cất giấu ma túy của Trần Công Minh (SN 1986, trú phường Đồng Sơn).

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 214 viên nén màu hồng dạng thuốc tân dược, 3 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng.

Bước đầu, Minh khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, ma túy đá và heroin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Thái Dương và Trần Công Minh, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.