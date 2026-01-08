Dân mạng hết hồn với bài đăng của Cục CSĐT tội phạm về ma túy và cái kết

Mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh NSƯT Thái Sơn và nghệ sĩ Cường ''Cá'' (Chu Mạnh Cường) xuất hiện trong bài đăng trên Fanpage của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) kèm dòng chú thích: “Chiều 8/1/2026, nghệ sĩ Thái Sơn, Cường Cá đã được mời đến uống trà tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy”.

Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm nghìn bình luận, khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò.

Bài đăng của Fanpage Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thu hút hơn 15 nghìn lượt thích, hàng trăm bình luận. (Ảnh chụp màn hình)

Trong lúc dân mạng bán tín, bán nghi và để lại nhiều bình luận vừa hài hước, vừa tò mò, thậm chí có người rất lo lắng...

Gần 3 tiếng sau, admin của Fanpage đã tiếp tục cập nhật thêm thông tin: Nghệ sĩ Thái Sơn và Cường Cá có nhiều đóng góp trong cuộc thi Trường học không ma túy, góp phần tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các trường học.

Fanpage của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã cập nhật thêm bức ảnh sau bài đăng gây "dậy sóng" mạng xã hội.

Và admin Fanpage cũng không quên trả lời các bình luận của cư dân mạng một cách hài hước: Hai nghệ sĩ được nhận lịch hot trend của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy!

Phần cập nhật trên khiến nhiều cư dân mạng tiếp tục để lại những bình luận không kém phần hài hước: "Cán bộ cũng làm content hay quá. Trời ơi hết hồn nha... Thì ra là uống trà, nhận lịch đúng nghĩa"...

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, NSƯT Thái Sơn dí dỏm cho biết cả hai được mời lên “uống trà đúng nghĩa”, hoàn toàn không có sự việc tiêu cực như một số đồn đoán trên mạng.

Còn nghệ sĩ Cường "Cá" chia sẻ anh và NSƯT Thái Sơn được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mời tới để ghi nhận, khen thưởng sau quá trình đồng hành cùng chương trình Trường học không ma túy. Đây là năm đầu tiên nghệ sĩ này tham gia chương trình, còn NSƯT Thái Sơn đã gắn bó suốt 3 năm qua.

Trước đó, hai nghệ sĩ gây chú ý khi xuất hiện trong Gala Trường học không ma túy mùa 3, vừa khép lại hành trình ghi hình tại 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình do Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Các nghệ sĩ trong chương trình Gala Trường học không ma túy mùa 3.

NSƯT Thái Sơn, Cường "Cá" và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hóa thân trong tiểu phẩm hài kịch Liều thuốc giải stress đặc biệt đã mang đến những tiếng cười thâm thúy và bài học cảnh tỉnh sâu sắc. Các nghệ sĩ cùng đứng chung sân khấu với mong muốn lan tỏa thông điệp quyết tâm xây dựng một xã hội nói không với ma túy.

Chia sẻ tại chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng các nghệ sĩ khẳng định vai trò của người nổi tiếng trong việc định hướng lối sống lành mạnh cho giới trẻ, góp phần đưa kiến thức pháp luật vốn khô khan trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn trong đời sống học đường và trên môi trường số.

Với ý nghĩa giáo dục sâu sắc, chương trình Trường học không ma túy đã tiếp cận và đồng hành cùng hàng triệu học sinh trên cả nước, trang bị kiến thức nhận diện, phòng tránh các loại ma túy và chất gây nghiện.

Riêng mùa 3 ghi nhận nhiều kỷ lục tương tác trên không gian mạng khi các video đăng tải trên fanpage VTV2 – Chất lượng cuộc sống và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đạt hàng triệu lượt xem. Đặc biệt, có clip cán mốc 1 triệu view chỉ sau chưa đầy 48 giờ.