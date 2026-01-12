Tạm giữ hơn 1.300 đơn vị thực phẩm không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh ở Quảng Trị

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Hoàng Hiển tại ngõ 167, đường Lê Lợi, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Nhiều mặt hàng tại cơ sở kinh doanh Hoàng Hiển không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán 1.351 đơn vị thực phẩm bao gói sẵn không có hóa đơn , chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp. Trong đó, có 1.075 đơn vị bánh kẹo, rong biển ăn liền có xuất xứ từ Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc và 276 đơn vị bánh, nước trái cây lên men không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Hoàng Hiển về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.