Nguyên nhân tài xế tông một loạt xe máy ở giao lộ tại TPHCM

Khi dừng chờ đèn tại giao lộ, tài xế ô tô đã đạp nhầm chân ga khiến tông loạt xe máy.

Ngày 11-1, Công an TPHCM tiếp tục điều tra vụ ô tô tông loạt xe máy ngay giao lộ ở TPHCM.

Hiện trường ngổn ngang.

Theo thông tin ban đầu, gần 17 giờ ngày 11-1, ông Nguyễn Nhất T., 52 tuổi, lái ô tô biển số TPHCM chạy trên đường số 6, hướng từ đường Hoàng Diệu 2 về Võ Văn Ngân. Khi đến giao lộ đường số 6 - Võ Văn Ngân (đoạn Nhà thiếu nhi Thủ Đức), phường Thủ Đức thì va chạm với 4 xe máy với 5 người trên xe.

Vụ tai nạn khiến 5 xe hư hỏng, 4 người bị thương được đưa đi kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. 

Bước đầu xác định nguyên nhân là do tài xế ô tô đạp nhầm chân ga khi dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ, từ đường số 6 ra đường Võ Văn Ngân.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy ông T. âm tính ma tuý, không vi phạm nồng độ cồn.

Sau khi tông loạt xe máy, ô tô lao vỉa hè, tông trụ ATM.


