Từ 1/1/2026, người lao động Hà Nội cần đặc biệt lưu ý một thay đổi về tiền lương quyết định quyền lợi BHXH

Ngày 10/1, BHXH TP.Hà Nội cho biết, vừa ban hành Công văn số 06/BHXH-QLT thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp áp dụng kể từ năm 2026 đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố.

Theo BHXH TP.Hà Nội, mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ tham gia các loại bảo hiểm nêu trên đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được xác định theo mức lương tối thiểu vùng tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

Đối với vùng I , mức lương tối thiểu là 5.310.000 đồng/tháng , tương đương 25.500 đồng/giờ . Đối với vùng II , mức lương tối thiểu là 4.730.000 đồng/tháng , tương đương 22.700 đồng/giờ . Đối với vùng III , mức lương tối thiểu là 4.140.000 đồng/tháng , tương đương 20.000 đồng/giờ . Đối với vùng IV , mức lương tối thiểu là 3.700.000 đồng/tháng , tương đương 17.800 đồng/giờ .

Về địa bàn áp dụng tại thành phố Hà Nội, vùng II bao gồm các xã, huyện: Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn, Quảng Oai, Cổ Đô, Minh Châu, Vật Lại, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Đan Phượng, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Phượng Dực, Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Hương Sơn. Vùng I bao gồm các xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố.

Trường hợp điều chỉnh địa bàn áp dụng mà mức lương tối thiểu mới thấp hơn mức đang áp dụng tại ngày 31/12/2025, người sử dụng lao động được tiếp tục áp dụng mức lương tối thiểu đang thực hiện đến hết ngày 31/12/2025 đối với người lao động được tuyển dụng trước hoặc đến thời điểm này.

Người sử dụng lao động áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn nơi đơn vị hoạt động. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động tại nhiều địa bàn khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn nơi người lao động làm việc.

Đối với người lao động làm việc ngoài trụ sở chính, đơn vị sử dụng lao động phải lập danh sách lao động kèm theo mã vùng và địa chỉ làm việc để làm căn cứ xác định mức lương tối thiểu tham gia BHXH, BHYT và BHTN.