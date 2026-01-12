6 đối tượng bị Interpol "truy nã đỏ" sa lưới ở Khánh Hòa

Từ đầu năm 2025 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện, phối hợp bắt giữ và bàn giao ít nhất 6 đối tượng bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã đỏ cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo pháp luật quốc tế. Trong số này có 2 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc, 1 Trung Quốc, 1 Nga, 1 Ukraina và 1 Kyrgyzstan.

Các đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đều đang có lệnh truy nã đỏ từ Interpol hoặc tòa án các nước, được cho là phạm tội nghiêm trọng như lừa đảo xuyên quốc gia, mua bán và vận chuyển chất ma túy…

Điển hình đối tượng Omokeev Ulubek (47 tuổi, quốc tịch Kyrgyzstan), bị Interpol truy nã đỏ vì liên quan đến vụ mua bán và vận chuyển khoảng 670 kg heroin.

Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện và bắt giữ Omokeev Ulubek tại Nha Trang với hộ chiếu và thị thực không rõ ràng.

Một đối tượng khác là Yeo Sungjin (37 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), bị Interpol truy nã đỏ liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi phạm pháp khác. Yeo bị bắt tại một căn hộ cao cấp ở phường Bắc Nha Trang sau thời gian dài lẩn trốn trong lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng Huang Yue (sinh năm 1996, quốc tịch Trung Quốc) – thành viên một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia, bị TAND TP Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ra quyết định bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có lệnh truy nã đỏ của Interpol.

Thành công trên được đánh giá là dấu ấn nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới của Công an tỉnh Khánh Hòa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn các đối tượng tội phạm lợi dụng việc xuất nhập cảnh để trốn tránh pháp luật.