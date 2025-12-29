Truy nã đặc biệt Lê Viết An - đối tượng lừa tiền của hơn 2.000 người trên khắp 34 tỉnh, thành

Ngày 29/12, Bộ Công an cho biết, trước đó vào ngày 14/12, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Lê Viết An, sinh năm 1992, trú tại tố 24, phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Viết An (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2025, tại Campuchia, Lê Viết An đã cùng đồng phạm Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 43.6 tỷ đồng của 2.053 bị hại thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mọi công dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã trên thì báo tin ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Tuyên Quang.

Địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại liên hệ: 0692.526.112; điều tra viên thụ lý vụ án Nguyễn Văn Luật, số điện thoại liên hệ: 0967.212.838.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang kêu gọi đối tượng truy nã Lê Viết An sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng Nhân dân và gia đình động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đối tượng ra đầu thú.