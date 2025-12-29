Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 'ông trùm' Phạm Nhất Duy SN 1999 trong chuyên án đặc biệt lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm đặc biệt lớn được tổ chức theo mô hình công ty, có số lượng "nhân viên" rất lớn, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Với thủ đoạn gọi điện thông báo trúng thưởng, núp bóng các công ty "ma", các đối tượng đã dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân...

Núp bóng công ty "ma" hoạt động trên không gian mạng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, phát hiện một đường dây lừa đảo với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước. Các đối tượng thuê địa điểm để hoạt động, làm việc tại Phòng 503 Tòa nhà K300 Office ở số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh.

Mặc dù không đăng ký thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể nhưng vẫn lấy tên công ty giả là "Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power" nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, giới thiệu, tạo lòng tin và dụ dỗ bị hại.

Từ đầu tháng 7/2025, các đối tượng này sử dụng 2 đầu số hotline: 0289.998.0668 và 0289.999.4889 (đây là các đầu số được gắn với điện thoại cố định, thực hiện cuộc gọi bằng đường truyền Internet) rồi gọi điện theo kịch bản để tiếp cận, lừa các bị hại là thông báo cho bị hại trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa,….nhưng lại yêu cầu bị hại phải mua những mặt hàng, sản phẩm khác của công ty với giá cao hơn so với giá gốc nhập hàng.

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức thông báo trúng thưởng, bắt giữ 35 đối tượng. Ảnh: CA Thanh Hoá

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tin thần tấn công, trấn áp mạnh đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm:

Phạm Nhất Duy, sinh năm 1999 (là đối tượng chủ mưu, cầm đầu); Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1995; Đinh Thị Thế Mỹ, sinh năm 2005; Nguyễn Minh Trung, sinh năm 2002; Huỳnh Vũ Trường Giang, sinh năm 2001 cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hữu Nhân, sinh năm 2001; Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm 2004 cùng trú tại tỉnh Cà Mau; Bùi Thế Thành Nhân, sinh năm 1999 trú tại tỉnh Gia Lai và Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1996 trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, đây là đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ, hoạt động khép kín theo mô hình doanh nghiệp. Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty "ma", có đầy đủ danh nghĩa Giám đốc, quản lý, nhân viên; thuê địa điểm làm việc tại TP.HCM và một số tỉnh, thành lân cận.

Mỗi "công ty" thường dao động từ 10 đến 50 nhân viên, được phân công vai trò cụ thể như một doanh nghiệp hợp pháp: bộ phận gọi điện tư vấn, bộ phận chốt đơn, bộ phận kế toán - tài chính, bộ phận quản lý dữ liệu khách hàng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng cầm đầu trực tiếp xây dựng kịch bản lừa đảo, quản lý thông tin bị hại, theo dõi doanh thu và điều phối dòng tiền chiếm đoạt. Để che giấu hành vi phạm tội và tạo vỏ bọc hợp pháp, các đối tượng ký hợp đồng với các công ty công nghệ để thuê các đầu số thuê bao gắn với điện thoại bàn hoặc phần mềm gọi điện qua Internet như Zoiper được cài đặt trên máy tính laptop.

Các cuộc gọi thông báo trúng thưởng được thiết lập hiển thị như đến từ doanh nghiệp, trung tâm mua sắm hoặc sàn thương mại điện tử uy tín, khiến người nghe khó phân biệt thật - giả và dễ dàng tin tưởng, sập bẫy.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệu tập, đấu tranh làm việc với 31 đối tượng thuộc 3 "công ty" hoạt động lừa đảo theo phương thức nêu trên, gồm:

Công ty do đối tượng Nguyễn Doanh Thương (sinh năm 1983 hiện đang trú tại phường An Phú Đông, TP.Hồ Chí Minh) là "Chủ tịch" cùng 7 đối tượng là "Giám đốc", "quản lý" và "nhân viên"; Công ty do đối tượng Nguyễn Lê Thúy Ngọc (sinh năm 1991, hiện đang trú tại phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh) làm "Giám đốc", cùng 8 "nhân viên"; Công ty do đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1999, hiện đang trú tại phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh) làm "Giám đốc", cùng 13 "nhân viên".

Lực lượng Công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội của các đối tượng. Ảnh: CA Thanh Hoá

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội, gồm: Điện thoại di động, điện thoại bàn, máy tính xách tay (laptop), thiết bị liên lạc, hàng hóa các loại cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê kết quả hoạt động lừa đảo của các nhóm đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 1.000 bị hại trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.