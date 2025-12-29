Người đàn ông 51 tuổi tử thương tâm sau khi bị chó "lạ" cắn

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC Đồng Nai), trên địa bàn phường Bảo Vinh vừa ghi nhận một trường hợp không qua khỏi do bệnh dại. Đáng chú ý, nguồn lây nhiễm đến nay vẫn chưa được xác định.

Bệnh nhân là Đ.T.T.N. (sinh năm 1974, ngụ tổ 13, khu phố Ruộng Hời, phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai).

Ghi nhận ca tử vong do bệnh dại tại Đồng Nai. Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu, ngày 15/12, bệnh nhân có dấu hiệu lạnh tay chân, mệt mỏi nên đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh để khám và nhập viện.

Đến sáng ngày 16/12, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với triệu chứng buồn nôn, nôn ra thức ăn, đau thượng vị, vã mồ hôi, tay chân lạnh, sợ lạnh, sợ gió, nhổ nước bọt nhiều và được chẩn đoán: theo dõi bệnh dại, viêm mô bào tay phải, trào ngược dạ dày - thực quản.

Đến 14h40 ngày 16/12, do tiên lượng nặng, gia đình xin đưa bệnh nhân về và bệnh nhân tử vong lúc 21h30 cùng ngày.

Qua điều tra dịch tễ, CDC Đồng Nai xác định khoảng tháng 9, khi đang ở nhà, bệnh nhân bị một con chó lạ vào nhà và cắn vào ngón cái bàn tay phải trong lúc xua đuổi. Vết thương được mô tả là nông, chảy máu ít.

Sau khi bị cắn, bệnh nhân không rửa vết thương bằng xà phòng, không tiêm huyết thanh kháng dại và vắc-xin phòng bệnh dại mà chỉ đi bốc thuốc nam gần nhà để uống. Con chó được mô tả là chó cảnh, lông xù, màu trắng, nặng khoảng 2-3 kg. Tại thời điểm gây ra vết cắn, con vật có biểu hiện nghi dại như lè lưỡi, chảy nước dãi.

Điều đáng chú ý, sau khi cắn người và bị xua đuổi, con chó đã chạy đi mất, không thể theo dõi tình trạng sức khỏe.

CDC Đồng Nai nhận định đây là trường hợp không qua khỏi do bệnh dại với các triệu chứng lâm sàng điển hình, đồng thời xác định chó cắn người có biểu hiện nghi mắc bệnh dại rõ ràng.

Nguyên nhân chính dẫn đến không qua khỏi là bệnh nhân chủ quan, cho rằng bị chó nhỏ, chó cảnh cắn với vết thương nhẹ sẽ không có nguy cơ mắc bệnh nên không nói với người thân và không đến cơ sở y tế tiêm phòng.

Đáng chú ý, khu vực nơi bệnh nhân sinh sống vẫn còn nhiều chó được thả rông, không rọ mõm và chưa được tiêm phòng đầy đủ, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh dại nếu có thêm người hoặc vật nuôi tiếp xúc với con chó nghi dại trong quá trình di chuyển.

Trước tình hình đó, CDC Đồng Nai khuyến cáo người dân không chủ quan với bệnh dại; khi bị chó, mèo cào, cắn không tự bốc thuốc nam uống, mà phải rửa vết thương bằng nước sạch bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường, đặc biệt phải đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ tiêm huyết thanh, vắc xin phòng ngừa bệnh dại dù bị vết thương nhẹ.

Không chủ quan chó con, chó cảnh, chó nhà cắn thì không có nguy cơ bị mắc bệnh dại. Khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện lạ, hung dữ, hãy báo ngay chính quyền địa phương để được hỗ trợ, không tự ý xử lý con vật và các con vật có tiếp xúc.

Bệnh dại có thể âm thầm ủ bệnh suốt nhiều tháng, nhưng khi phát cơn - gần như 100% tử vong. Tiêm phòng sớm là cách duy nhất để bảo vệ bạn và người thân.

Tuyệt đối không tự ý đắp thuốc, lá cây hay áp dụng mẹo dân gian lên vết thương, vì có thể gây nhiễm trùng, che lấp tổn thương và làm giảm hiệu quả của việc tiêm phòng. Đừng chủ quan - chỉ một chút chần chừ cũng có thể đánh đổi bằng tính mạng.