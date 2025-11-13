Vi phạm nhập khẩu thuốc trong danh mục "thuốc độc": Công ty dược ở TP. HCM bị phạt 195 triệu đồng

Theo đó, Công ty này có trụ sở chính và địa điểm kinh doanh tại 37 đường 18, khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, với mã số doanh nghiệp 0311445298 (theo thông tin từ Thương hiệu & Công luận).

Ảnh minh họa

Cụ thể, công ty đã xuất bán 65.126 hộp thuốc Mageum tab, chứa hoạt chất Magnesi Valproat, số giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam VN-20707-17. Các lô thuốc liên quan bao gồm 24003, 24006, 24007, 24008, 24009, 24010, 24011, 24012, 24013, 24014 và 24015.

Toàn bộ số thuốc này do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược phẩm Bình Minh nhập khẩu, nhưng chưa được cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định. Vi phạm này được xác định có tình tiết tăng nặng do giá trị hàng hóa lớn, theo điểm l khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Với hành vi trên, Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thuận Thiên bị phạt tiền 195 triệu đồng. Ngoài ra, công ty bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 8 tháng 7 ngày, kể từ ngày 12/11/2025.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của công ty, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược số 431/CT-CCHND do Sở Y tế Thành phố Cần Thơ cấp ngày 25/9/2014, trong thời hạn 5 tháng 7 ngày. Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc Mageum tab mà công ty tiếp nhận từ khách hàng trả về, với số lượng 43.443 hộp và 66 viên, đóng gói theo quy cách hộp 10 vỉ x 10 viên.

Thuốc Mageum tab

Thuốc Mageum tab là thuốc chống động kinh, dùng để điều trị các dạng động kinh, hội chứng động kinh, rối loạn cảm xúc lưỡng cực và dự phòng co giật do sốt cao. Thuốc chỉ được sử dụng theo đơn và dưới sự kiểm soát y tế.

Theo Thông tư 06/2017 của Bộ Y tế, Magnesi Valproat thuộc danh mục 111 thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc, đòi hỏi quản lý nghiêm ngặt về nhập khẩu, kinh doanh, kê đơn và sử dụng để tránh rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe nếu dùng sai liều lượng hoặc chỉ định.