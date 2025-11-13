Ninh Bình: Nam thanh niên lập hiện trường giả vụ nhảy cầu rồi đi Hà Nội, khiến hàng trăm người tìm kiếm

Đêm muộn (ngày 12/11) Đội Cứu hộ cứu nạn 116 cùng các lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã rút quân sau gần một ngày tìm kiếm nam thanh niên nghi vấn nhảy cầu Gián Khẩu tự vẫn.

Trao đổi với PV, ông Nhâm Quang Văn - Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình (cũ), cho biết, vào lúc 23h cùng ngày, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện khó khăn, Đội Cứu Hộ Cứu Nạn 116 chính thức kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân.

Đội 116 kết thúc công việc vào lúc 23h đêm sau vụ việc hy hữu

Theo ông Văn, trưa ngày 12/11, ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH 114 – Công an tỉnh Ninh Bình, Đội 116 đã khẩn trương vào cuộc, huy động lực lượng và phương tiện để tìm kiếm một nam thanh niên nghi vấn nhảy cầu Gián Khẩu nghi vấn tự vẫn.

"Hơn chục tình nguyện viên của Đội cứu hộ cứu nạn 116 và xuồng máy đã được huy động từ Thái Bình (cũ) đến địa bàn tìm kiếm nạn nhân gần 12 tiếng đồng hồ trên sông. Đồng thời các lực lượng chức năng cũng vào cuộc triển khai các nghiệp vụ", một thành viên chia sẻ.

Tuy nhiên, đến 23h tối 12/11, lực lượng công an tỉnh Ninh Bình đã làm rõ nam thanh niên tên Tr. được cho là để lại dép và xe máy tại cầu Gián Khẩu rồi bỏ đi, khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Sau sự việc trên, Đội trưởng Đội Cứu hộ cứu nạn 116 chia sẻ thêm, theo quy định Đội không tham gia các vụ tự vẫn, tuy nhiên đây là nhiệm vụ được cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc.

"Thật may mắn, đến nay đã xác định được anh Tr. vẫn còn sống và hiện đang ở Hà Nội. Đây là kết thúc hạnh phúc nhất mà tất cả chúng ta ,gia đình, lực lượng chức năng và Đội 116 đều mong đợi. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thành viên, các đơn vị phối hợp, cùng bà con nhân dân đã đồng hành, động viên và hỗ trợ Đội trong suốt quá trình tìm kiếm vừa qua", ông Văn nói.

Xuồng máy được huy động

Trước đó một ngày, (10/11) người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng phát hiện một đôi dép và xe máy ở giữa cầu Đò Quan nhưng không thấy người. Nghi ngờ có người nhảy cầu tự tử, người dân đã báo cơ quan chức năng vào cuộc và xác định xe máy của anh Đ.Q.H. (SN 2002, ngụ xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình).

Sau hơn một ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể của anh Đ.Q.H. tại khu vực sông Đào, cách cầu Đò Quan khoảng 1 km.

Theo thông tin, trước khi xảy ra sự việc, anh H. đang tổ chức cưới vợ. Đám cưới của anh được tổ chức trong hai ngày 9 và 10-11. Trong đó, ngày 10/11 là ngày đón dâu.

Được biết, anh H. là người chăm chỉ và hiền lành, trước khi xảy ra sự việc, anh H. không có mâu thuẫn với ai và cũng không có biểu hiện bất thường nào.