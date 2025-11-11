Vụ chú rể nghi nhảy cầu trong ngày đón dâu: Hàng xóm tiết lộ buổi tối trước ngày xảy ra sự việc và cuộc trò chuyện cuối cùng với mẹ của nạn nhân

Sáng sớm ngày 10/11, một sự việc thương tâm đã gây rúng động dư luận tại khu vực cầu Đò Quan, thuộc phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, vào khoảng 5 giờ sáng, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện một chiếc xe máy mang biển số 18KA-03xxx cùng với một đôi dép bị bỏ lại giữa cầu mà không thấy chủ nhân. Nghi ngờ có người nhảy sông, người dân lập tức báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng. Theo xác minh ban đầu, người mất tích được xác định là anh Đ.Q.H (SN 2002), trú tại tổ 7, xã Nam Trực - một chú rể dự kiến sẽ đón dâu trong chính ngày 10/11.

Hàng xóm xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng (Ảnh: Như Hoàn)

Sự việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi lễ thành hôn được tổ chức. Theo hàng xóm chia sẻ, vào thời điểm đó tại nhà anh H., rạp cưới đã được dựng, cỗ bàn đã chuẩn bị xong xuôi, mọi thủ tục đã hoàn tất, chỉ chờ đến giờ lành.

Những người hàng xóm cũng cho biết thêm, tối hôm trước ngày cưới, không khí tại nhà chú rể vẫn vô cùng náo nhiệt, mọi thứ diễn ra bình thường, vui vẻ. Một người hàng xóm thuật lại lời của mẹ nạn nhân:

“Lúc 4 giờ 30 mẹ hỏi đi đâu đấy, nó (chú rể) vẫn bảo đi ăn sáng.”

Trong lời kể của những người xung quanh, anh H. được đánh giá là người ngoan ngoãn, không chơi bời. Anh thường làm tại thành phố Nam Định và thỉnh thoảng mới trở về nhà.

Một người hàng xóm cho biết: “Vợ tôi lúc đó đang bán rau gần hiện trường sự việc, bỗng thấy tài xế taxi chạy đến nói vừa có người nhảy sông. Tài xế taxi còn mở điện thoại bật đèn lên soi xuống.”

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân (Ảnh: Như Hoàn)

Được biết, ngay sau khi nhận tin báo, gia đình anh H. đã lập tức có mặt tại hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng. Suốt từ sáng 10/11 cho đến nay (ngày 11/11), công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương tiến hành với sự tham gia của người thân, chính quyền địa phương và rất đông người dân quanh vùng.

Tại bờ sông, nhiều người vẫn túc trực chờ đợi, mang theo hy vọng mong manh rằng chú rể trẻ tuổi vẫn an toàn ở đâu đó. Trong khi công tác tìm kiếm tiếp tục, bà con hàng xóm đã chung tay giúp đỡ gia đình chú rể thu xếp lại các mâm cỗ đã đặt nấu trước đó.

Hiện sự việc thương tâm này hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm và dõi theo lớn từ dư luận.