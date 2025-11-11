Chú rể mất tích bí ẩn đúng ngày đón dâu: Xuyên đêm tìm kiếm, các đội cứu hộ mang cano đến hỗ trợ

Thông tin từ báo Dân Việt, ngày 10/11, lãnh đạo UBND xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một sự việc đau lòng. Theo đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân phát hiện một chiếc xe máy và một đôi dép được bỏ lại trên cầu Đò Quan (thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) mà không thấy chủ nhân.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng cho biết, người mất tích nghi đã nhảy cầu là anh Đ.Q.H (SN 2002).

Chiếc xe máy nam thanh niên đã bỏ lại trên cầu Đò Quan (Nam Định) vào sáng sớm ngày 10/11

Tối 10/11, có rất đông người tập trung tại bờ sông trông ngóng tin tức của nam thanh niên. Ảnh: Facebook

Đội cứu hộ các tỉnh chở theo cano đổ về Nam Trực (Nam Định) để hỗ trợ tìm kiếm tung tích nam thanh niên. Ảnh: Facebook

Theo thông tin từ người nhà nam thanh niên chia sẻ với Vietnamnet cho biết, ngày 9–10/11 diễn ra đám cưới của anh, trong đó ngày 10/11 là ngày đón dâu. Trước khi xảy ra sự việc, gia đình cho biết không có mâu thuẫn, và anh H. cũng không có biểu hiện bất thường.

Người thân sau khi nhận tin đã ngay lập tức có mặt ở hiện trường, cùng lực lượng chức năng tìm kiếm anh H. Bố mẹ anh trước thông tin quá sốc này đã không thể trụ vững, chỉ biết khóc ngất và cầu mong có phép màu xảy ra.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong tối ngày 10/11, hàng trăm người dân xã Nam Trực đã tập trung hai bên bờ sông theo dõi quá trình tìm kiếm và ngóng trong tin tức của nam thanh niên.

Lực lượng chức năng cùng gia đình vẫn nỗ lực tìm kiếm suốt đêm, huy động tối đa nhân lực và phương tiện, song đến thời điểm hiện tại, tung tích của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, ngay trong tối cùng ngày, các đội cứu hộ từ nhiều tỉnh lân cận đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng địa phương chạy đua với thời gian để tìm kiếm anh H. suốt đêm. Dọc hai bên bờ sông, ánh đèn pin loé sáng trong đêm tối, xen lẫn tiếng gọi khản đặc của người thân, bạn bè và tiếng cầu nguyện thầm lặng của người dân.

Cả đêm lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng gia đình nạn nhân túc trực bên bờ sông chờ mong một phép màu

Công tác tìm kiếm đang diễn ra rất khẩn trương, bất chấp đêm khuya

Trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận được để lại dưới các bài đăng liên quan, ai nấy đều bày tỏ niềm thương xót và cầu mong một phép màu sẽ xảy ra.

"Mong em bình an, chỉ là đi đâu đó cho khuây khoả thôi", một tài khoản chia sẻ.

"Ngày đáng lẽ là hạnh phúc nhất đời người, mong anh sớm trở về bên gia đình", một người khác viết.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương trong hy vọng mong manh nhưng chưa bao giờ tắt - rằng chàng trai trẻ sẽ sớm được tìm thấy bình an, để câu chuyện buồn này có thể khép lại trong sự an lòng và hy vọng vào một điều kỳ diệu.