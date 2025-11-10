Chú rể sinh năm 2002 nghi nhảy cầu mất tích ngay trong ngày cưới: Bố mẹ suy sụp khóc ngất, mong phéo màu xảy ra

Ngày 10/11, thông tin về vụ việc một nam thanh niên được cho là đã bỏ lại xe máy nhảy cầu Đò Quan (tỉnh Ninh Bình) mất tích được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao.

Tối 10/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Ngọc Hợp - Chủ tịch UBND xã Nam Trực xác nhận thông tin về việc một người trú trên địa bàn nghi nhảy cầu tại phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) đúng vào ngày diễn ra lễ cưới của mình.

Qua tìm hiểu, người nghi nhảy cầu là anh Đ.Q.H (SN 2002, trú tổ 7, tại xã Nam Trực). Được biết, ngày 9 và 10/11 là ngày diễn ra đám cưới của anh H., trong đó ngày 10/11 là ngày đón dâu theo kế hoạch.

Cầu Đò Quan (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) nơi nghi ngờ chú rể sinh nhảy cầu (Ảnh: Vietnamnet)

Cụ thể, khoảng 4 giờ 35 phút ngày 10/11, người dân nghi ngờ anh Đ.V.H điều khiển xe máy BKS 18KA 03xxx đi đến khu vực cầu Đò Quan thuộc địa bàn phường Nam Định thì bỏ lại xe tại khu vực giữa cầu sau đó nhảy xuống sông.

Ngay khi nhận được tin, gia đình lập tức đến địa điểm được thông báo để phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin trên Vietnamnet, người nhà anh H. cho biết anh là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em, vốn chăm chỉ và hiền lành. Ngày 9–10/11 diễn ra đám cưới của anh, trong đó ngày 10/11 là ngày đón dâu.

Trước khi xảy ra sự việc, gia đình cho biết không có mâu thuẫn, và anh H. cũng không có biểu hiện bất thường. Khi nhận được tin báo từ cơ quan công an về việc nghi anh H. bỏ xe lại trên cầu rồi gieo mình xuống sông, ai nấy đều bàng hoàng, đau xót.

Ngay sau khi biết tin, gia đình lập tức có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm, nhưng đến chiều cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Người nhà cho biết thêm, bố mẹ anh H. hiện rất suy sụp, liên tục khóc ngất, chỉ cầu mong phép màu xảy ra. Đến 16h45 cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.