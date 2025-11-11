Ông bố vội vàng bật dậy, nhảy cẫng như đứa trẻ khi nghe tiếng con gái gọi qua camera

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại phản ứng vô cùng đáng yêu của một người cha khi nghe thấy tiếng con gái gọi qua chiếc camera an ninh gắn trong nhà, khiến nhiều người không khỏi thích thú.





Hình ảnh được chính cô con gái ghi lại vào lúc 19h14 ngày 8/11 vừa qua. Theo nội dung đoạn clip, khi hai vợ chồng đang nằm nghỉ trong phòng thì cô con gái bất ngờ cất tiếng gọi "Bố ơi" qua camera. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, người cha lập tức bật dậy, chạy ùa ra phòng khách, bật đèn sáng rồi đứng ngay trên bậc cầu thang để con gái có thể nhìn thấy rõ hơn.

Vừa nở nụ cười rạng rỡ, ông bố vừa âu yếm nói: "Bố đây, gọi gì bố đấy. Gửi gì cho bố đấy. Bố cảm ơn con gái nhé. Con gái của bố, bố yêu con". Sau đó, ông không quên dặn dò con gái tắm rửa, ăn cơm và nghỉ ngơi sớm.

Được biết, người cha trong đoạn clip nói trên là ông Phan Văn Nam (56 tuổi, ở Hải Dương) và người nói chuyện với ông qua camera an ninh là con gái Phan Thị Huệ (34 tuổi).

Trước đó, chị Huệ cùng từng chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh ông Nam vui mừng khi thấy con gái bất ngờ trở về thăm khiến nhiều người thích thú.

Chia sẻ với báo Dân Trí trước đó, chị Huệ cho biết gia đình chị có hai người con, chị Huệ là con cả trong gia đình, sau còn em trai công tác xa ít về thăm nhà.

Để các em đỡ lo lắng, chị thường lui về hỏi thăm tình hình bố mẹ. Chị kết hôn vào năm 2011, mở một tiệm hoa, sống cách nhà khoảng 20km nên tiện đi lại, "cứ ngẫu hứng là về".

"Một tháng chắc tôi về thăm bố mẹ 20 lần", chị Huệ bật cười. Mỗi lần thấy bóng dáng con gái từ xa, ông Nam đều vỗ tay, nhảy lên vui sướng, còn vợ ông ít thể hiện tình cảm bằng hành động. Nhiều lúc chị Huệ còn nói đùa "nhà chia thành 2 phe: con gái theo bố, con trai theo mẹ".

Mỗi lần được bố ra tận cửa đón, chị đều cảm thấy hạnh phúc. Xem lại video từ camera an ninh, chị biết ơn tình cảm bố mẹ dành cho con cháu. Đôi lúc, 3 cô con gái của chị còn bảo "ông ngoại cứ như trẻ em" khi thấy ông Nam hân hoan nhảy múa đón con cháu mỗi dịp hè.

Khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp về người bố mà chị Huệ chia sẻ nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xúc động. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm chân thành, mộc mạc của người cha dành cho con gái. Dưới phần bình luận, hàng loạt dân mạng chia sẻ họ không kìm được nước mắt khi xem đoạn clip, nhất là những người con đang đi làm xa nhà.

Hình ảnh chị Huệ chụp cùng bố trước đó

"Nhìn ánh mắt của bố thôi là thấy cả tình thương vô bờ bến rồi. Con cái đi học đi làm xa nhà là ố mẹ luôn ngóng chờ con thế đấy. Nên dù bận thế nào các bạn trẻ hãy dành thời gian gọi về hỏi thăm bố mẹ nhé", một người dùng viết.

"Thương quá, chỉ mong sớm được về nhà ôm bố mẹ một cái. Mong bố mẹ cứ mãi mạnh khoẻ để con cháu có nơi để về nơi gọi là quê hương ấy", tài khoản khác xúc động bày tỏ.

Bạn R.O xúc động chia sẻ, "Xem mà rưng rưng nước mắt. Tình cha thật thiêng liêng, dù con ở xa bao nhiêu, chỉ cần nghe tiếng con thôi là ông đã vui như đứa trẻ rồi."

Không ít người con xa quê cũng bày tỏ niềm nhớ nhà khi xem đoạn clip này. "Đi làm xa đã lâu, nghe giọng bố mẹ qua điện thoại mà chỉ muốn chạy ngay về nhà. Nhìn ông bố trong clip mà thương bố mẹ mình quá", một tài khoản viết.

Đoạn video tuy ngắn nhưng đã chạm đến trái tim của hàng triệu người xem. Giữa nhịp sống hiện đại, tình cảm cha con mộc mạc, chân thành ấy như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: dù đi đâu, làm gì, gia đình vẫn luôn là nơi yêu thương và chờ đón ta trở về.